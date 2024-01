PREMINULA ROĐENA SESTRA MERIME NJEGOMIR: Bila je pevačica, učestvovala u Nikad nije kasno, godinama se borila s teškom bolešću

Nina Pavić, nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" isestra po majci Merime Njegomir, preminula je danas nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Nina je o bolesti ranije otvoreno govorila, te otkrila kako je izgledala njena lavovska borba.

- Nikad nisam htela da pričam o bolesti, ne volim to, jednostavno ne želim druge ljude da opterećujem stvarima koje nisu lepe. I u vreme takmičenja u "Nikad nije kasno" sam vodila bitku sa kancerom, ali nisam htela da pričam o tome, želela sam da me ljudi slušaju, a ne da me sažaljevaju zbog bolesti– rekla je ona za jednom prilikom.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Prva TV

- Moja borba traje od 2001. godine, imala sam osam kancera, nažalost sada metastaze i sada bijem onu najtežu bitku. Do sad je bilo osam malignih tumora za 23 godine, ali je bilo lakše, uklone se, nekoliko terapija i to je to, ovo je sad mnogo neizvesnije, ali ne dam se i nadam se pobedi. Četvrti put idem na hemioterapiju, ovu poslednju sam počela u decembru i ne predajem se, iako je teško.

kurir.rs/grand

Bonus video:

00:26 Pomen Aleksandru Kodiću