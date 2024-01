DARA BUBAMARA NAKON ŠTO JE ISPLIVAO SKANDALOZNI SNIMAK: Moj Kosta zna da vozi, ja sam dala auto, narod odmah napao...

Društvene mreže gore zbog snimka koji je objavio sin Dare Bubamare, a na koji je nastao u njenom skupocenom automobilu.

Mnogi su zaključili da automobilom upravlja njen maloletni sin koji ima 15 godina. Sada se oglasila Dara Bubamara povodom ove situacije.

Ona je istakla da je automobilom upravljao drugar njenog sina koji ima 18 godina, a da je njen naslednik samo objavio snimak iako on nije bio za volanom.

- To vozi Kostin drug koji ima 18 godina i ima vozačku. Njih dvojica su išli do grada i Kosta je podelio snimak jer je to mamin auto, kakve veze ima, svašta? Narod odmah napao kako je Kosta vozio auto. Što mora da znači da je on vozio? Možda je stavio tuđi snimak, tatin na primer, čista glupost. Znam dosta klinaca koji voze auto po gradu, a imaju 15, 16 godina, pa nikom ništa. Kosta moj zna da vozi auto i vozi samo tu oko zgrade, po dvorištu, gde nema saobraćaja, vozi i kvad. Na ovom snimku nije on vozio nego njegov drug, ja sam im dala auto - rekla je Dara.

