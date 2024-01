KOMŠIJE MINE KOSTIĆ RAZVEZALE JEZIK: Dečko je OPTUŽIVAO da ga VARA, poslednja 2 meseca iz njenog stana su se čuli KRICI I SVAĐA

Vest da je Mina Kostić protiv svog bivšeg partnera Nikole podnela krivičnu prijavu zbog maltretiranja šokirala je region!

Jutro nakon što je Kurir ekskluzivno objavio ovu informaciju, naša ekipa posetila je kraj gde pevačica godinama ima stan, kako bismo porazgovarali s njenim komšijama i čuli nove detalje o krahu Minine veze sa 19 godina mlađim dečkom.

Odmah po dolasku, naišli smo na Kostićkinu komšinicu iz zgrade koja nam je ispričala da su se iz Mininog stana već duže vreme čule buka i dreka i rasprave između nje i Nikole.

foto: Nenad Kostić, Shutterstock

- Od samog početka mi nije jasno šta ona traži s momkom koji po godinama može sin da joj bude? Videlo se da je nezreo, on je u njoj tražio majčinsku figuru. Bio se praktično uselio u njen stan, nije izbijao iz njega skoro godinu dana. Bio je tu i kad je ona bila na putu i išla da peva po inostranstvu. Nama je sve to u zgradi bilo čudno, ali ajde... U početku je sve bilo u redu, šetali su tu po Šumicama zagrljeni svaki dan, držali su se za ruke. Sve se promenilo u poslednja dva, tri meseca. Situacija se odjednom promenila, svaki dan su se u zgradi iz njenog stana čule žestoke svađe, krici, buka i dreka. Oboje su vikali, baš je bilo neprijatno za slušati. Pretpostavila sam da će raskinuti, ali nisam očekivala da će ga prijaviti - ispričala nam je gospođa, a na njene reči nadovezao se još jedan stanar:

- Ovo sve što je rekla komšinica mogu da potpišem. Čuo sam ga jednom da ju je optužio da je našla drugog i da zato više ne želi da ga vidi u stanu. Mislim da se razbesneo kad mu je posle jedne od svađa rekla da iseli stvari iz stana. Nikola je bio baš ljubomoran. Zbog toga su se najviše i svađali. Mina je to trpela, ali je na kraju presekla. Nije me iznenadila vest da ga je Mina prijavila zbog maltretiranja. Nakon što je pre nekog vremena otišao iz stana, ponovo je dolazio i zvonio. Sigurno se uplašila jer je hteo da se vrati u stan, pa je morala tako da reaguje. Sad čitam i da joj je slao uvredljive i preteće poruke. Pokušavao je valjda da se pomire, ali je shvatila da on nije za nju. Veliki je to generacijski jaz - rekao nam je Minin sused.

foto: ATA Images

Podsetimo, iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva za naš list su potvrdili da je 17. januara Mina Kostić prijavila uznemiravanje, ali dežurni tužilac je doneo odluku da u ovom slučaju nema nikakvih elemenata krivičnog dela da bi se istraga nastavila.

Pevačica prvo nije želela da komentariše naša saznanja o ovoj temi, pa nam je poručila da nema komentar, da bi kasnije za medije dodala:

- Tačno je da sam otišla u policiju, ali nije došlo do nekog fizičkog obračuna, ako me to sada pitate. Bilo je nekog koškanja u našem odnosu, ali to je sve što imam da kažem. Ne bih da se piše previše o svemu, dovoljno je. Gledala sam da sve rešim na najbolji mogući način. Živa sam, sve je okej. Kad dođe vreme, bićete obavešteni. Hvala na razumevanju - rekla je folkerka.

Nakon nje, na svom Instagramu se oglasio i sam Nikola, koji je objavio sledeće reči:

- Nekada su se ljudi voleli, a stvari koristile. Danas se stvari vole, a ljudi koriste - napisao je bivši pevačicin partner.

foto: Kurir.rs/T.S, Ata Images

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

02:45 Mina Kostić na svadbi Marije Ramadanovski