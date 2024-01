MELINA I HARIS SE OKO JEDNE STVARI NIKADA NISU SLAGALI! Pevač je zbog ovoga potpuno gubio kontrolu, a ona se ponašala ovako

Razvode se Haris i Melina Džinović. Jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, rešili su da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi razvedu.

Iako su važili za skladan bračni par, kako su pisali domaći mediji, oni se nisu slagali oko jedne veoma stvari, a to je načina vaspitanja njihove dece. I dok se njihov sin Kan nije javno eksponirao, ćerka Đina itekako je aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje veoma provokativne fotografije, a to se Harisu nikako nije dopadalo i nije to mogao da podnese.

foto: Nikola Anđić, ATA Images, Damir Dervišagić

- Harisa mnogo brine Đina, jer sve o njima dospe do medija, a najviše preko Instagrama. Već je upozorio da sakrije neke objave i ona je obećala da će biti opreznija, ali džaba. Mediji od tada sve više pišu o njoj jer je u vezi s mladim fudbalerom koji igra za Zvezdu, pa je Brki jasno da će tek biti svega oko toga u medijima. Melini je u celoj priči najgore, brani ćerku i kaže da sva omladina ima Instagram i da Đina nije kriva jer nije mogla da bira da li će joj tata biti poznat, pa je samim tim primamljiva medijima. Za sada je jedva uspela da smiri Harisa da ne ispadne još veći haos, ali je i Đinu ponovo zamolila da smanji objave na minimum - pričao je izvor.

Inače, ljubavna priča Harisa i Meline i poznate modne dizjanerke započela je 2002. godine, kada je dizajnerka bila na trećoj godini studija. Njihove emocije su odmah planule, a iako ne vole da pričaju o svom privatnom životu, Haris je u jednom od retkih intervjua priznao da su se "jednostavno našli".

Haris je jednom prilikom govorio za medije o tome kako Melinini roditelji u početku nisu bili za njihov odnos, ističući da je jedan od glavnih razloga zapravo velika razlika u godinama.

- U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama - istakao je on jednom prilikom za medije.

foto: Nemanja Nikolić, Nikola Anđić, Printscreen/Instagram

— U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama - pričao je svojevremeno Haris u intervjuu za "Gloriju" i dodao da je sve to Melina teško podnela:

— Sećam se da sam joj govorio: "Proći će to brzo! Videćeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku - istakao je on i dodao da je nakon nekog vremena sve bilo u najboljem redu.

U ovaj projekat pevač je uložio, kako se pisalo, oko 2 miliona evra, a radovi su trajali toliko dugo jer je on neprestano menjao nacrte, te su se i već izgrađeni zidovi rušili, kako bi se sve uklopilo u njegovu viziju idealnog domam, o čemu je i pevač pričao javno.

O sadržajima koje nudi ovaj privatni dom mnogima se zavrti u glavi na samu pomisao šta sve poseduje. U donjem nivou kuće, koju je sada Haris izgradio, nalazi se ogroman bazen, u čijoj blizini je smešten vinski podrum bogat vinima iz različitih krajeva sveta. U posebnom delu kuće, sa ozvučenjem kako zaslužuje pevač ovakvog glasa je muzički studio.

Kurir / Skandal / Blic

Bonus video:

09:12 STARS-EP152