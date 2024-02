"VIŠE VOLIM DA ČUJEM ZVUK TRAKTORA NEGO PORŠEA" Era Ojdanić poseduje ogromno imanje u Leksovcu a evo zašto ne želi da napusti selo

Za razliku od brojnih pripadnika estrade koji kupuju nekretnine u najskupljim delovima Beograda, Era Ojdanić svoju oazu mira pronašao je u selu Leskovac nadomak Lazarevca gde poseduje veliko poljoprivredno imanje.

Era važi za najvrednijeg pevača na našoj javnoj sceni koji pored obaveza oko muzike vodi računa o domaćinstvu.

foto: Damir Dervišagić, printscreen

- Od jutra do mraka imam poslove koji moraju da se obave na vreme. Jedno domaćinstvo tako funkcioniše ako će da bude pravo - kaže Ojadnić.

Iako može sebi da priušti život u gradu bez ikakvih obaveza, Era je otkrio zbog čega ne želi da napusti selo.

- Ovaj prostor, ova lepota, tri i po hektara plac kroz koji teče jedan divan potočić koji žubori. Ekologija, čist vazduh, dobri ljudi, dobre komšije, prijatelji, živim punim plućima. Ja ovde punim baterije da bih mogao da budem na sceni to što jesam. To je kada me pitaju i mlađe kolege odakle mi energija to je odatle - objašnjava pevač kome mnogo više prijaju zvukovi sela nego grada.

foto: Printscreen

- Prolaze traktori i ljudi sa poljoprivrednim mašinama, tako sam i ja opremljen i to je lepota. Ja više volim da čujem zvuk Fergusona 539 nego Poršea recimo– iskren je Era.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:12 Ovako je estrda izgledala pre 30 godina