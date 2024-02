ZAVIRITE U MALI RAJ SUZANE MANČIĆ: U dvorištu lekovito bilje i cveće, ovo je kuća gde voditeljka provodi najviše vremena (FOTO)

Voditeljka Suzana Mančić svaki slobodan trenutak koristi da uživa u prelepoj prirodi u Velikoj Moštanici u kojoj ima vikendicu koju su joj roditelji ostavili.

Naime, Suzana je jednom prilikom objavila niz fotografija sa velelepnog imanja i pokazala svoju vikendicu.

Voditeljka je najviše pažnje posvetila dvorištu, pa je u njemu posađeno raznovrsno cveće, trešnje, ukrasno grmlje, ali i lekovito bilje.

U Velikoj Moštanici uživa

Inače, Suzana Mančić nedavno je postala penzionerka

- Trebalo je da dostavim dosta dokumenata jer sam čitavog života sama uplaćivala doprinose. Bilo je potrebno juriti po brojnim opštinama i tražiti dokaze o plaćenim obavezama, Ipak, sve se završilo za nekoliko meseci. Penzija nije velika, takoreći je minimalna, ali iskreno, nisam ni očekivala više. Biće dovoljno da se plate računi i da ostane neki dinar preko. Htela sam da rešim svoj status, da ne moram više da brinem o tome. Odlazak u penziju ne mora da znači kraj radnog veka, sve dok imam snage da radim. Počela sam intenzivno da čitam, vraćam se nekim našim klasicima, trenutno je to "Roman o Londonu", Miloša Crnjanskog.

Kako ističe Suzana ne veruje da će joj se život sada drastično promeniti, samo će dobiti na kvalitetu.

- Nadam se da ću ostati u formi, imaću više vremena da vodim računa o sebi, vežbam, šetam, da češće proveravam zdravlje i odlazim na kontrole kod lekara. Kad se dođe u zrele godine, treba voditi računa o zdravlju, koje često zanemarujemo zbog užurbane svakodnevnice. Suviše je rano da smislim čime ću ispuniti dane, ali sigurno je da ću pronaći nešto što će me zaokupirati. Moći ću i više vremena da provedem sa kućnim ljubimcima, psom Noom koga svakodnevno šetam i mačkom Luijem Četrnaestim.

Suzana zna da će dosta vremena provoditi u Velikoj Moštanici, na placu koji joj je očevina.

- To je moje utočište, kad odem tamo, resetujem se za dva sata i osećam se kao da sam provela sedam dana na odmoru. Nije lako održavati deset ari, to je veliki posao ako hoćeš da imaš lepu travu i cveće, voćke. Komšije mi pomažu koliko im vreme dozvoljava, a i ćerke i ja odemo često i sređujemo, i priznajem da mi okopavanje ašovom jedina rekreacija. Moji roditelji su to mesto kupili pre punih pedeset godina, divno je, tiho i zavučeno, povremeno prođe po neka srna, ima i fazana. Imam trešnje, jabuke i kruške, koje ne prskam pa nažalost slabo rađaju. Letos sam iz Grčke donela dve mladice kestena, koje sam nedavno zasadila, pošto kažu da je pravo vreme za njihovu sadnju kasna jesen.

