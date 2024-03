"JA SAM POBEDNIK ELITE" Mensur Ajdarpašić šokirao poslednjim oglašavanjem: Opušteno...

Nakon turbulentnog boravka u rijalitiju "Elita", Mensur Ajdarpašić je odlučio da se vrati kući u Crnu Goru kako bi bio sa porodicom.

Mensurov izlazak iz rijalitija je izazvao veliko interesovanje javnosti, a niko nije bio srećniji od njegove majke.

Mensur je sad odlučio da prekine tišinu, pa se oglasio na društvenim mrežama.

- Ja sam najsrećniji čovek, što potičem iz najbolje porodice, imam ljubav, zdrave prijatelje i podršku kakvu imam. Ja sam pobednik Elite opušteno - napisao je Mensur na Instagramu uz fotografiju.

Mensur Ajdarpašić je, inače, napustio "Elitu" nakon što mu je ugovor istekao 1. marta.

Dok je boravio u Beloj kući, Ajdarpašić je najavio da je ovo njegovo poslednje učešće u rijaliti programu, kao i da namerava da se posveti porodici.

Da je to i učinio, potvrdio je njegov prijatelj koji je otkrio gde se Mensur trenutno nalazi.

- Mensur je dobro izdržao ovoliko, on zna sve šta se tu desilo. Njemu jeste mesto kod kuće i dosta je bilo. Videli ste i kako je ono veče pred izlazak zakucao sve takmičare kojima je trebao da se obrati, rekao je šta ima i to je dovoljno. Sada je vreme da se posveti majci, porodici, poslovima i svemu onome što ga čeka. Bože zdravlja da sve krene kako treba, sve će to biti super, ali je dosta rijalitija - rekao je Mensurov prijatelj danas.

