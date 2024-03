EVO GDE SE NALAZI MENSUR NAKON ŠTO MU JE ISTEKAO UGOVOR U ELITI: Njemu jeste mesto kod kuće...

Na iznenađenje mnogih, Mensur Ajdarpašić napustio je "Elitu" nakon što mu je ugovor istekao 01. marta.

Dok je boravio u "beloj kući", Ajdarpašić je najavio da je ovo njegovo poslednje učešće u rijaliti programu, kao i da namerava da se posveti porodici. Da je to i učinio, potvrdio je njegov prijatelj koji je otkrio gde se Mensur trenutno nalazi.

- Mensur je dobro izdržao ovoliko, on zna sve šta se tu desilo. Njemu jeste mesto kod kuće i dosta je bilo. Videli ste i kako je ono veče pred izlazak zakucao sve takmičare kojima je trebao da se obrati, rekao je šta ima i to je dovoljno. Sada je vreme da se posveti majci, porodici, poslovima i svemu onome što ga čeka. Bože zdravlja da sve krene kako treba, sve će to biti super, ali je dosta rijalitija -rekao je Mensurov prijatelj za Republiku.

Ukućani zatečeni njegovim napuštanjem rijalitija

Podsetimo, iako je najavio da će uskoro napustiti "belu kuću", Mensurovi cimeri su ostali u šoku kada je voditeljka saopštila da on treba da napusti "Elitu".

- Mensure, uputi se na kapiju... Hajde, ono tvoje kružno, pozdravi se sa svima - poručila je voditeljka Ivana Šopić, nakon čega je on ubrzo zauvek napustio imanje u Šimanovcima.

