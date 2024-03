SNEŽANA ĐURIŠIĆ NA METI PREVARANATA, HITNO SE OGLASILA: Pevačica slučaj prijavila policiji "Ovo je laž"

Nakon Đorđa Davida koji se oglasio kako ima problem sa lažnim profilima na društvenim mrežama koji se predstavljaju pod njegovim imenom, njegova koleginica iz žirija Snežana Đurišić šokirala se kada je na internetu naišla na reklamu jednog brenda sa kojim ona nema veze.

Naime, Snežana je demantovala ovu objavu i obavestila svoje pratioce kako je njen lik iskorišćen bez njenog znanja.

– Želim da vas obavestim da je ovo laž i prevara. Nikada nisam koristila ovaj preparat koji nezakonito koristi moj lik za promovisanje- napisala je uz fotografiju koja kruži internetom.

Podsećamo, mnogi estradni umetnici su slikali svoje kuće i promovisali, dok se Sneža drži toga da sve ono što je iza kapije je njeno, i uspeva da sačuva privatnost doma, te je progovorila na tu temu.

– Pitanje bi bilo sa moje strane, da li, i u koje svrhe služi slikanje i pokazivanje kuće, porodice unutra, šta se dešava u kupatilu, predsoblju, špajzu, kuhinji, dnevnoj sobi, u trpezariji, ne znam čemu to služi. Da li treba bosti oči ljudima, neko to nema, neko ima mnogo bolje, pa će da komentariše na ovaj i onaj način. Da li je to dobro uopšte i da li jednom pevaču treba to uopšte – rekla je Snežana.

