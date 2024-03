14 GODINA BEZ DENS PRINCEZE BEOGRADSKOG ASFALTA: Kapisoda joj presudio metkom u glavu, pa izvršio samoubistvo, tuga ne jenjava

Pevačica Ksenija Pajčin, 16.marta 2010.godine, tragično je izgubila život, kada ju je tadašnji momak, Filip Kapisoda iz do dana današnjeg neznanih razloga, usmrtio pištoljem, a potom ubio i sebe.

foto: Printscreen YT

Važila je za princezu beograske kaldrme sa velikim snom, te je krupnim koracima išla ka zvezdama i gradila svoju karijeru.

Iako je mnogi pamte kao samostalnu pevačicu pevačicu koja je nizala hitove, Ksenija je svoju muzičku karijeru započela kao vokal grupe "Dak". U samom startu se pojavila kao lepša polovina pomenute grupe i samo otvara usta, kada je i nastai hit "Dačo volim te", a nešto kasnije je vredno radila na svom glasu i počela samostalno da peva.

Nekolicina ljudi zna Kseniju iz perioda kada je bila igračica, koja se prvi put javno pojavila u spotu pevačice Dragane Mirković.

foto: Printscreen

Još tada su svi primetili lepu devojku sa prepoznatljivim osmehom, koja je ubrzo postala i član gore pomenute grupe.

Nakon napuštanja grupe "Dak", Ksenija je započela sama muzičku karijeru, a prva pesma sa kojim se predstavila bila je "Sviđa mi se on", sa kojom je napravila opštu pometnju.

Pored koreografija koje su uvek pratile njenu muziku, Ksenija je bila poznata po lepoti i atraktivnom izgledu, a uveliko su krenule spekulacije da opasni momci padaju na nju i da je ljubimica beogradskog podzemlja.

foto: Marina Lopičić, Ana Paunković

Sa mnogima su je povezivali, a jedini koga je ona javno priznala kao prvu ljubav jeste Zvezdan Slavnić, koji je trenutno aktuelni učesnik Zadruge. Ksenija je više puta naglašavala da nikada nije patila za muškarcima, ali da joj raskid sa Slavnićem nije lako pao i da je tinejdžerska ljubav na nju ostavila traga.

Bila je neostvareni san mnogih muškaraca koji su uzdisali za njom, ali i idol mladih devojčica koje su se bavile plesom i maštale da postanu pevačice jer je svojevremeno držala i školu plesa.

foto: Printscreen/Youtube

Sa druge strane, vredno je radila na svojoj solo karijeri, ali je i dalje nailazila na negativne komentare, što ju je često pogašalo ali ne dovoljno da odustane od svega.

Postala je poznata po svojim s*ksipilnim nastupima, a jedan od onih koji se prepričava i dan danas jeste gostovanje na Pink televiziji, gde je sa Banetom iz 187 izvela pesmu "Škorpija" i gotovo pokazala zanjicu prilikom plesa.

foto: Printscreen

Bane i Ksenija su u jednom trenutku bili ne samo kolege već i ljubavni partneri, a reper je više puta priznao da je nikada nije preboleo. Nakon njene smrti posvetio joj je pesmu i patio za njom sve do kraja svog života.

- U tvom oku video sam prelepi cvet, Gospod ga je ubrao i poneo na drugi svet, kad dođem gore možda ti se neću dopasti, niko se nije nadao da ću ovako propasti, Mislio sam svet će biti moj, i ti ćeš biti moja, a jedan pucanj te izbacio iz stroja, Svi sada znate ime moje princeze, kad umrem da li će to biti, smrt još jedne zvezde - glasili su stihovi Banetove pesme.

foto: Petar Đorđević

Ksenija je nastavila da niže pesme poput "Nino", "Pica", "Neven", a duet sa Indirom Radić "Hajde sestro" napravio je opštu pometnju u to vreme.

Sve je ukazivalo na to da ništa neće moći da je zaustavi na putu ka uspehu.

Pajčinova je u jeku popularnosti 2008. godine pala na šarm deset godina mlađeg manekena Filipa Kapisode, te se upustila sa njim u ljubavnu vezu koju nije krila od očiju javnosti, a na samom početku blistala je od sreće.

foto: Printscreen You Tube

U jednoj od poslednjih pesama koje je snimila, Filip je bio glavni maneken u spotu za numeru "Veštica", koja je odmah pobrala sve simpatije publike.

Ksenija i Filip u to vreme važili su za najlepši estradni par.

Veza ovog ljubavnog para postajala je sve turbulentnija, te su na neko vreme i prekinuli, kada je Kapisoda ušao u "Velikog brata", dok je ona u medijima govorila da nije ljubomorna na devojke koje se vrte oko njega, ali i da su na odnos zauvek stavili tačku.

Tako je bilo sve dok maneken nije izašao iz rijalitija, kada su obnovili vezu i započeli zajednički život.

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE GLOSSY.RS

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

U medijima su krenule spekulacije o njihovim čestim svađama, te su se komšije oglašavale i pričale o vrištanju koje su čuli iz njihovog zajedničkog stana, ali su oni demantovali navode i rekli da je reč o običnoj svađi kroz koju svaki par prolazi.

foto: Printscreen

Njeno poslednje pojavljivanje u medijima, izazvalo je mnoštvo komentara, kada je Filip upao u studio ispred kamera i dao joj buket cveća kao pravi džentlmen, ali najoštrijem oku fanova nije promakao detalj kada ju je odgurnuo od sebe što su mnogi shvatili kao "predznak" tragedije koju niko do tada nije slutio

Pevačica je nekoliko meseci pre tragijedije doživela saobraćajni udes upravo sa Filipom Kapisodom, u Lipovačkoj šumi kod Beograda. Tom prilikom Pajčinova je lakše povređena, a do nezgode je došlo kada je maneken zbog klizavog kolovoza, izgubio kontrolu nad automobilom „reno”, sleteo sa puta i udario u trafo-stanicu.

foto: Dragana Udovičić

16.marta 2010. godine kao bomba odjeknula je vest da je Ksenija pronađena mrtva u svom stanu, a da je pored nje ležalo beživotno telo Filipa Kapisode.

- U utorak oko 17 časova komšija koji živi preko puta čuo je vrisku i ciku iz Ksenijinog stana, a nešto kasnije Ksenijin pas Milisav počeo je neobično da laje. On je to kuče dobro poznavao jer ga je čuvao uvek kada su one odlazile na odmor i znao je kako pas reaguje u različitim situacijama. Pozvonio je na vrata, ali mu niko nije otvarao, a pas je i dalje lajao. Čovek nije hteo da se meša u privatne stvari komšija, pa se povukao. Ipak, pozvao je Ksenijinu majku Ljubicu, koja je odmah došla. Kada je ušla, videla je Ksenijino i Filipovo beživotno telo u lokvi krvi" - ispričala je tada za medije komšinica koja je želela da ostane anonimna.

- Ksenijin glas je odzvanjao „Volim te“, pa „Ne volim te“, „Hoću da te ostavim“. Ali, bez obzira na svađe, ništa nije ukazivalo na tragediju. Dešavalo se da se posvađaju, sve dreči, a oni posle nekoliko minuta izađu iz zgrade zagrljeni i šetaju njenog psa – pričala takođe jedna od komšinica i dodala:

foto: Story

- Znam da je i poslednjih dana bilo svađa, a da je nekoliko dana pre tragedije Filip uporno zvonio na interfon. Nije htela da ga pusti u zgradu. Filip je udarao i šutirao u vrata… Ne znam da li je neko od komšija ulazio ili izlazio, pa je iskoristio priliku da uđe u zgradu. Dolazila je i policijska patrola, neko od komšija ih je pozvao da smiri situaciju.

Mrtva tela pronašla je Ksenijina majka, a kako se navodilo njeno telo je bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj.

Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je Kapisoda imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je on ubio Kseniju, a onda pucao u sebe. Spekulisalo se da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

foto: Aleksandar Jovanović

Čitav region ostao je nem i dugo je vremena trebalo da Ksenijina majka, prijatelji, kolege, ali i domaća javnost prihvate situaciju i shvate šta se kobne noći zapravo desilo.

Nakon tragedije, najbolji prijatelj Ksenijin, Goran Stojićević Karamela, u suzama je otkrio da je znao za svađe ali da nije mogao da pretpostavi da će nešto tako da se desi.

Dragana Mirković otkrila da je dan nakon smrti Ksenije Pajčin saznala i da je tražila da je pozove i nešto važno joj kaže.

foto: Kurir televizija

Kako je Dragana objasnila dva dana pred smrt Ksenija je želela da joj "nešto važno da kaže", a kako se nisu čule, pevačica će zauvek ostati u neznanju.

- Dva dana pre nego što je tragično preminula rekla je mom saradniku: 'Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem'. On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno - rekla je Dragana svojevremeno.

foto: Printscreen YT

Kada su se utisci ove tragedije slegli, jedna od najslušanijih njenih pesama postala je numera "Farsa", koju je Ksenija snimila neposredno pre nego što je ubijena, dok svi slute da je posvećena upravo Filipu.

Spot za pesmu je snimila u crnom, vrlo tužna i mračna, suprotno od svega onoga što je publika od nje navikla, te se spekulisalo da je predosetila da će nešto loše da joj se dogodi.

Tekst pesme je takođe potresan, što mnogi vide kao njen vapaj u tom trenutku iako je sve izgledao kao umetnički odraz nje kao umetnika.

foto: Nenad Kostić

- Nekada bila sam jaka baš za sve, pogledaj šta sam postala, nekada bilo je reči previše, sad je tisina ostala. Još tren i ja sam nestala - reči njene pesme koja je nakon njene smrti ledila krv u žilama.

Smrt Ksenije Pajčin ostala je misterija, iako spekulacije i nagađanja i dan danas traju.

Pevačica je sahranjena 20.marta 2010. godine u belom kovčegu uz zvuk Ravelovog "Bolera" u jednoj od novoizgrađenih grobnica na Novom groblju.

