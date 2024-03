CECA U PROBLEMU! TREBA JOJ DVA MILIONA: Evo za šta će joj tolika cifra i zašto nema tu količinu novca... I kod nje KRIZA

Svetlana Ceca Ražnatović u poslednje vreme sve više i više zakazuje koncerte širom regiona i često je specijalni gost na privatnim proslavama zato što hoće da snimi album i ponovo održi koncert na Ušću, a za to joj je potrebno dva miliona evra.

Njeni fanovi konstantno joj šalju poruke da žele album i koncert, a kada se Svetlana preračunala koliko joj je za sve to potrebno novca, shvatila je da mora što više da se angažuje na terenu da bi svojim vernim obožavaocima dala isti kvalitet s kojim ih je osvojila još od početka svoje karijere, koja traje više od tri decenije.

Poslednji album objavila je 2016, a svoj drugi koncert na Ušću pred 130.000 ljudi imala je 2013., i nakon toga pevačica je objavila nekoliko singlova, ali nije često imala nastupe. Poslednju pesmu koju je objavila bila je pesma "Za kraj", koju je snimila za potrebe filma posvećenog Džeju Ramadanovskom "Nedelja", i rimejk svoje stare pesme "Ne računaj na mene", koju je 1994. snimila s Mirom Škorić, a u novom aranžmanu s koleginicom Majom Berović.

Kako naš izvor kaže, Ceca je imala u planu da ove godine objavi album i zakaže koncert na Ušću, međutim, pored toga što joj se numere koje je dobijala od kompozitora nisu svidele, Ražnatovićeva se preračunala i shvatila da joj je potreban ozbiljan iznos kako bi uradila ono što želi. Zbog toga je počela da zakazuje nastupe i za niži honorar nego obično da bi zaradila koliko joj je potrebno za ova dva velika i bitna projekta u svojoj karijeri.

Podsetimo, iako je Svetlana početkom godine rekla da će biti koncerta i novih pesama, nedavno je u intervjuu ipak izjavila da se koncert ove godine neće desiti sigurno.

- Ne, ne može ovog juna. Nemam album, pod broj jedan, radi se stvarno na tome, već se oni šale, već me imitiraju, pa to je projekat, pa kao to je umetnost... Osluškujem pesme, sve vidim, sve pratim i smejem se. I kad smo pričali prošle godine negde na jesen za termine na Ušću u junu, zamalo me nisu ubedili da bez albuma organizujem Ušće - rekla je Ceca za Telegraf.

