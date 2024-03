TONI I DRAGANA SU IMALI SKROMNO VENČANJE! Ovako su tada izgledali, a na svadbi nije bila ni pevačicina porodica, evo i zašto

Kako je Kurir ekskluzivno otkrio pevačica Dragana Mirković razvodi se od Tonija Bijelića.

Ipak, u trenutku kada je shvatila da želi da se uda za Bijelića, Dragana Mirković je zbog realnih prepreka morla da se pomiri sa tim da će morati da se odrekne glamuroznog venčanja kakvo je ceo život sanjala:

- Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisam mogla da im napravim vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla dok se ne udam i dok se to papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju. Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo. Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najlepše i najromantičnije venčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno volela i jednostavno bila srećna i to mi je u tom momenatu bilo dovoljno - otkrila je ona.

U nastavku se možete prisetiti kako je venčanje izgledalo.

