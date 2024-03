GOCA TRŽAN UDARILA NA RODITELJE KOJI SE MEŠAJU U RAD PROFESORA: Pevačica bez dlake na jeziku "Naša deca neće da uče"

Goca Tržan dala je svoj sud o današnjem vaspitanju dece, te o odnosu roditelja prema svojim naslednicima i njihovim profesorima.

foto: Kurir Televizija

Gostujući u jednoj emisiji poznata dama, bez ustručavanja, kritikovala je "moderne roditelje" i njihovu razmaženu decu.

- Toliko podilazimo svojoj deci, da naša deca današnja nemaju realnu predstavu o tome koliko znaju, jer im se i u školi podilazi. Roditelji dolaze u školu da objasne profesorima kako njihovo dete ne zaslužuje trojku nego četvorku, jer njihovo dete je najpametnije - jasna je Goca Tržan.

foto: Kurir televizija

Koga će naša deca sutra da leče, savetuju i pomažu?

Pevačica ističe da kćerku Lenu Marinković uči da se sama izbori za svoj uspeh.

- Meni moja ćerka svaki put kada je došla sa bilo kojom pričom o školi, ja sam rekla: "Dobro, saslušaću te, ali me ne zanima. Izbori se, bre. Ma, ne interesuje me. Misliš da znaš za četiri, a ona ti je nepravedno dala tri. Nađi način da dobiješ četvorku, bre. Nemoj da me smaraš! Ili imaj trojku. Ćao!" - ističe Tržanova.

Goca smatra da se mora jasno znati ko je profesor, a ko učenik, te da podilaženje deci može imati katastrofalne posledice po njihovu budućnost.

foto: Printscreen

- Šta znači to da ja idem ja da objašnjavam profesoru kako se rešava kvadrat binoma? Jeste vi, bre, ljudi normalni? Jeste li vi pobesneli, čoveče? Pa treba ta deca vaša jednog dana nekoga da leče, nekoga da savetuju, nešto nekome da urade... Kako će znati da urade, ako ne znaju kada greše? Ako ne znaju da se izbore za sebe, ako ne zna da nauči? Naša deca neće da uče - poentira Goca, pa dodaje da sve što nam se događa je posledica takozvanih trendova:

- To su ovi novi trendovi u vaspitanju. Kao što imaš trendove u ishrani. Prvo se nije jela svinjska mast, jelo se ulje, pa se onda jeo margarin, jer je to kao bolje od ulja. E, pa, sad se opet vraćamo na svinjsku mast. Isto je to i moda sa vaspitanjem - zaključuje pevačica.

Kurir.rs/SrbijaDanas

Bonus video:

03:32 KUPI ŠLEM SINE, SVET NIJE FER! Goca Tržan odgovorila na navode Filarija da je Homofob, a onda poručila: KAD GA SRETNEM UŽIVO...