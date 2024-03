KAD BI ON POČEO DA GLUMI TO JE BILO STRAŠNO! Goca otkrila detalje sa snimanja Selo Gori, a za jednog glumca imala da kaže SAMO OVO

Pevačica Goca Tržan oprobala se i u glumačkim vodama u seriji Selo gori, a baba se češlja.

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića prisetila se tog perioda:

- To je sjajni iskustvo bilo. Sjajni glumci. Tu sam imala prilike da igram sa, nažalost, preminulim Mandom i sa Draganom Nikolićem u kadru. To je stvarno velika privilegija, stim ljudima biti u istom kadru i raditi sa njima.

Posebno jak utisak na nju je ostavio legendarni Milorad Mandić Manda:

- Recimo, mi snimamo scenu i Manda ulazi u kadar. Sve je super, mi se zezamo. Tišina, klapa, ovo ono. Ljudi, kad stane u kadar i počne da glumi, imaš utisak da sve stane. Kao da se vazduh zgusne. Nešto se strašno desi u tom trenutku i to je stvarno to je tako vidljivo. To su te harizme glumačke u koje smo svi zapravo zaljubljeni.

Smatra da je sličan princip kod pevača, pa je dala racept kako prepoznati pravu zvezdu:

- To je isto kao i kod pevača, zar ne? Imaš pevače koji kad izađu na binu, brate! Ja sam to pokušala svom mužu da objasnim. Kad je birao neki pevače za bend i pitao me kako da nađe pevača zvezdu Kažem, vrlo jednostavno. Kada dođete na tonsku probu i on stane, a svuda okolo su konobari, svi tu nešto rade, drndaju. Ti stavi pevača da radi tonsku probu i one sekunde kada on uhvati mikrofon, ako svi konobari prestanu da rade to što rade u tom trenutku i svi stanu da gledaju što on radi na bini, tada imaš zvezdu.

