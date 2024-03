POZNATI SRPSKI PEVAČ IZ ŠTUTGARTA O INFORMACIJIMA DA ŽIVI U KOLIBI: Sve se desilo samo ZBOG JEDNE REČI koju je izgovorio u emisiji

Pevač Ćira bio je žrtva glasina da je zbog finansijske oskudice živeo u kolibi. Ova informacija je kružila svim medijima u Srbiji, a evo šta je o tome Ćira ispričao u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića.

- Dosta sam imao problema, mada to i nisu to problemi. Svaki tekst koji izađe u novinama dobar je, pa makar bio i negativan ili loš. Mene je samo pogodilo to što su ga reciklirali baš 11 puta. Ja kažem, pa i predsednik države nije 11 puta bio sa istim tekstom, a baš tamo mene našli da budem ja toliko sa tom kolibom. I onda, najgore mi je kad ljudi mi šalju poruke. Jer stvarno, ima ljudi koji veruju tom. Žena mi u Ludvig Safferu kaže: Čujem da sadiš neki beli luka. Kaže, odakle ti uzimaš to?Ja rekao, Španija. Prvo, šta mi je palo na pamet. Hoću ti kažem koliko ljudi veruju.

A evo kako je nastao čitav nesporazum:

U principu, šta je bilo? Bila je korona, 20. april 2020. godine. Mene su zvali sa Grand televizije, uključili me, pošto nije moglo da se putuje. Pitali me gde si, Ja rekao, evo me tu, pošto imam neku kao vikendicu iza Študgrata, sa predivnim pogledom. Ceo Štufgart se vidi. Svi koji dođu, niko ne sedne, odmah slikaju. I ja sam tada rekao evo me tu u Kolibi- E tada su to preuzele sve novine. I onda jedan put, ajde, okej, važi, ali drugi put, treći, četvrti, peti. Mnogo je.

