RAZVOD VODITELJKE BIO JE ŠOK! Svi su mislili da im je brak IDEALAN, a borila se za njegov opstanak: Do poslednjeg atoma snage...

Voditeljka Sanja Marinković godinama je bila u skladnom braku sa montažerom i producentom Aleksandrom Uhrinom, sa kojim je dobila sina Strahinju.

Iako su delovali kao idilična porodica, nakon 10 godina zajedničkog života doneli su odluku da stave tačku na brak i svako nastavi svojim putem.

Sanjin suprug se nije često eksponirao u javnosti, te na društvenim mrežama je retko delila fotogafije sa njim, ipak u javnosti je uvek isticala da su u srećnom braku.

Međutim, situcija se okrenula, te je Sanja u jednom trenutku saopštila da se razvodi od Aleksandra, što je sve iznenadilo. Ipak, ona je priznala da je sve pokušavala da sačuva brak, ali da u tome nije uspela.

- Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije. Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije - rekla je voditeljka jednom prilikom.

Ona je jednom ispričala i razloge zbog kojih je ipak donela odluku da se razvede od bivšeg supruga.

- Moguće je da je jedan od razloga što sam se rastala bio trenutak kad sam shvatila da ja nisam ja. Pokušavala sam da ugodim svima osim sebi, većina žena se zbog toga u jednom trenutku rastane. Kada je reč o ljubavi, naravno ja sam uvek za to da se rastanemo dok smo još u prijateljskim odnosima, to je pravi trenutak da shvatimo da možemo jedno bez drugog kao prijatelji i roditelji odlično da funkcionišemo - rekla je Sanja i dodala da se nakon razvoda oslobodila po pitanju objava na društvenim mrežama.

- Bilo je trenutaka koji se tada mom suprugu... Ne da mu se nisu dopadali, ali moguće da mu nije prijalo. Onda, da bih ugodila svima, nisam ugađala sebi. Rastala sam se emotivno pre nego što je to javnost saznala. Tek kad sam sve namirila, da su svi sa tim osećajem zadovoljni u porodici i familiji, onda sam odlučila da javno progovorim. Imala sam period od par godina gde sam morala sa svima da popričam -istakla je Sanja u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

