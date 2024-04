FILIP CAR NAPRAVIO HAOS ALEKSANDRI ZBOG IMENA BEBE! Nikolićeva smislila drugo ime za ćerkicu, on nije hteo ni da čuje

Aleksandra Nikolić, koja se porodila u Narodnom frontu u sredu, imala je jednu želju za ime svoje ćerke, za koju Filip Car nije hteo ni da čuje!

Bivša učesnica rijaliti šou-programa "Zadruga" i Filip Car odlučili su da njihova naslednica nosi ime grčkog porekla i moćnog značenja - Leona, što u prevodu znači lavica. Međutim, to nije bio prvobitan plan bivše zadrugarke.

Naime, Nikolićeva je jednom prilikom tokom "lajva" na društvenoj mreži Tiktok izjavila da je donela odluku i da će svojoj ćerkici dodeliti ime Talija, što znači sreća, ili zvezda pod kojom se neko rodi, ili sudbina. U tom periodu, starleta nije bila u dobrim odnosima sa Carem, te je po svemu sudeći, o imenu odlučivala sama.

foto: Printscreen

- Zbog nje ću se boriti i izdržati sve, jer će moja preslatka devojčica imati sve. Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me! Želela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno ništa. Što se tiče bebe, imam jednu želju. Jako bih volela da se beba zove Talija, meni je to prelepo - priznala je bivša zadrugarka tada.

Filipu Caru se to nije nimalo dopalo pa je zbog toga tada napravio haos uživo, te istakao da nikako neće dozvoliti da mu ćerka nosi "takvo ime".

- U aprilu dolazi devojčica, ali o imenu razmišljam puno. Čuo sam da je Aleksandra rekla Talija, možda joj je to palo napamet, možda, zato što ćemo biti razdvojeni, pa malo kod nje, malo kod mene. Ne dolazi u obzir! Majka Slovenka, ćerka Talija, kao Italija, fali još i sin, da ga nazovemo Francuz... Ovo su imena: Vila, Vita, Lela, Liona, Una, Klara, Lana - poručio je tada besno nekadašnji učesnik "Zadruge", a kako je prinova dobila ime Leona, izgleda da je njegova bila zadnja.

kurir.rs/republika/preneo I. L.