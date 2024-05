KIJA KOCKAR OPASNO POTKAČILA SLOBU! Progovorila o dečku, pa spomenula i VENČANJE: Zauzeta sam već neko vreme!

Kristina Kija Kockar, progovorila je o sinoćnjem izboru za pesmu Evrovizije 2024, studijama prava, ali i svom emotivnom životu i planovima.

- Ja sam bila za Švajcarsku, svidela mi se pesma i vajb. Bila sam i za Ramondu, žao mi je što smo na 17. mestu. Sve je to politički. Meni se Teya Dora odmah dopala. Nema ko ne može da se pronađu u toj pesmi, prelepa je pesma i poruka. Da je otišla prošle godine bila bi mnogo više u centru pažnje, ove godine su neke druge stvari bile u centru pažnje - kaže Kija, a onda je progovorila o studijama prava koje je nedavno upisala.

- Ovaj drugi semestar mi je bukvalno proleteo, videćemo kako će biti dalje, ispit mi je u junu, posle toga očekujem neki odmor. Ja sam njima tamo kao neka starija sestra. Prilaze mi da me pitaju za ljubavne probleme, ja njima šaljem šta je bilo na predavanjima i na vežbama. Meni je to zanimljivo, nije mi toliko teret kao prvi fakultet, drago mi je što mi prilaze... Tu sam za njih - poručila je Kockareva i progovorila o emotivnom planu, a to prilikom je potkačila bivšeg muža, pevača Slobu Radanovića.

- Idem na krštenje kod neke drugarice koja silno želi da me uda. Sad će me staviti sa sedim pored nekog frajera s kojim želi dugo već da me upozna. Ja sam zauzeta već neko vreme. Ja sam na ludi kamen već stala, neko se drugi okliznuo. Ja sam stajala čvrsto. Ja sam kao cvet ramonde, kao stena, iznikla sam ponovo. Bilo bi malo i intimno da sada pravim svadbu.

