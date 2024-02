ŠOK U STUDIJU! Janjušu PREKIPELO zbog priče o prevari, Kija se ubacila i RASPALILA po Slobi: I on i ovaj drugi su započeli...

Voditeljski par Ana Radulović i Milan Milošević pozvali su najhrabrijeg između Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, što je ovoga puta bila Aneli.

Naime, Aneli je uhvatila prvu čašu, te je tom prilikom popila, što je mnoge iznenadilo.

Usledili su potom i komentari stručnog žirija.

- Volite se, neka crknu dušmani. Pružam ti maksimalnu podršku, pozdravljaju te svi. Aneli, pratimo "Elitu", uvek puštamo vaše snimke. Vaša ljubav, borite se jedno za drugo, žao mi je što Uroš nije sa vama, jer je on deo vas, on je vaš sin - rekao je Bora.

- Ti znaš da ja znam kako je biti na bini posle takvih dešavanja. Pesma leči najviše dušu, nemoj da bežiš od pesme i od muzike. Svakako, Aneli prvi put vidim u životu. Bila je dobra, nije nigde pogrešila što se tiče pevanja, meni je bilo sasvim okej, lepa je pesma i sa ukusom je izabrana s obzirom na sve - rekla je Kija.

- Janjuše, žali se srcem, nemoj to da te remeti. Ti si veoma hrabar i istrajan i stamenit čovek i tebi ta uloga pristoji, a ujedno si jako duhovit, komičan i sve to zajedno čini jednu celinu. Svaka ti čast! Retko ko može da iznese to na svojim leđima. Mi kao gledaoci nismo primetili da je tebi težak period, a verujem da jeste. Što se tiče Aneli, ti si mi kao osrednja koketa, dopadljiva si, imaš taj univerzalni izraz lica i nije te teško zavoleti. Super je što si se našla tu, pored tebe niko ne može da bude nesrećan, tako mi izgledaš. Samo da te pitam, je l' si ti udata?! - rekla je Tamara.

- To je malo komplikovana situacija, na papiru nisam udata, verski sam udata - rekla je Aneli.

- Reći ću kako stvarno mislim i kako većina ljudi misli. Na Balkanu sada, da li si venčan ili u braku, 90 odsto ljudi koji su venčani ili u braku, j**u se kao stoke - rekao je Janjuš.

- Videli smo u "Zadruzi 1" - dobacila je Kija.

- Ona je žena koja je ostavljena i prevarena, a kada bi svi išli i tražili da se razvode, a da im se ne jave emocije prema nekom drugom, ne znam kako bih to opisao. Sada ti nekome treba da kažeš ko ti se sviđa, da kažeš: "Ne možemo da se poljubimo dok se ne razvedem" - rekao je Janjuš.

- I on i ovaj drugi su započeli taj trend u "Zadruzi 1" - rekla je Kija.

- Aneli, lepo pevaš, mislim da bi mogla da se baviš pevanjem uz malo časova - rekla je Milica.

