U ELITU STIŽE TUŽBA ZA MAJU MARINKOVIĆ: Porodica rijaliti učesnice neće više da ćuti, šalju je pravo na SUD

Kontroverzna rijaliti učesnica Maja Marinković u više navrata je iznosila niz uvreda i šokantnih tvrdnji na račun Aneli Ahmić.

foto: Printscreen

Tim povodom se sada oglasila Anelina sestra,Sita Ahmić, koja je otkrila da je tužila Maju Marinković za iznošenje kleveta. Ona je, takođe, istakla da će tužba stići na adresu Bele kuće gde se Maja trenutno nalazi.

- Maja je tužena. I od mene i od Aneli. Mislim da će joj tužba stići na adresu Bele kuće - rekla je Sita u lajv uključenju na društvenoj mreži.

foto: Printscreen, Premijera

- Maja vucibatina. Moje mišljenje o njoj je najgore moguće, jer je udarila na decu. Noru je nazvala Cigančetom, a moju decu je pokušala da degradira jer je rekla da se ne zna ko koga zove tatom - poručila je Ahmićeva.

Inače, Maja se nedavno obratila svom advokatu nakon svađe sa Aneli.

- Meni je to slično kao i dupljak, a to je Aneli. Nije isto kada kažeš ljudima u lice šta misliš, nego kada kažeš u bradu. Ne mogu da ostanem imuna kada mi neko kaže da me je majka ostavila i da moj otac opšti sa psom. Onda dođemo u emisiju i saznamo da joj je muž napravio dete prvu noć. Zašto ja ne bih verovala u reči tog gospodina?! Ja apsolutno verujem Asminu, sa moje tačke gledišta, Taki znaš da mi nismo cinkaroši, s obzirom na to da mene njena sestra ima pravo da me tuži jer ja verujem u Deda Mraza i njenom suprugu, pokreni tužbu protiv Aneli koja je rekla da ti opštiš sa psom! Verujem da je to njen bivši muž rekao, rekao je da ona ima želje da orgija sa sestrom, u šta ja verujem jer je rekao njen muž sa kojim je bila. Ispala je cinična prema Urošu, koji se svađao sa ljudima koji mu ništa nisu uradili, čak sam se i ja ponela bolje prema njemu. Psovala si mu majku na Božić, nazivala ga ped**om. Ja sam rekla da ja sa Janjušem nemam problem - rekla je Maja.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC