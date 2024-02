KIJA KOCKAR OPET U RIJALITIJU! POBEDILA U PRVOJ ZADRUZI, SAD DOŠLA U ELITU: Otkrila šta se dešava u njenom životu, spomenula UDAJU

Kristina Kija Kockar pobedila je u prvoj sezoni "Zadruge", koja se emitovala tokom 2017. i 2018. godine, a posle toga je govorila da ne želi više da učestvuje u rijalitiju.

Kija se, međutim, pojavila u "Eliti", u kojoj je bila specijalna emisija "Elitovizije", pa se našla u ulozi komentatora nastupa učesnika.

- Dobro veče, da poželim svima! - rekla je na početku Kockareva, koja je prošle godine upisala Pravni fakultet u Beogradu.

- Očistila sam prvi semestar, nisam se udala. Imam samo to da kažem - kazala je potom u svom stilu.

- Jedva sam čekala da se družimo - istakla je Kija pred svima.

Kija je, podsetimo, nedavno pričala o emotivnom statusu.

- Nisam se zaljubila u nekog mlađeg kolegu, šalila sam se da volim one od 18 do 25 godina. Put me je odveo na neku drugu stranu, nešto srazmerno mojim godinama. Nedostaje mi ljubav u ovom momentu, ali ne i večeras, nadam se da idemo u bioskop. Jača polovina od mene ne postoji, ali stabilnija, lepa, divna, da... Zaljubljena sam... Ja mislim da on gleda ovo sada. Ne znam da li bih stala na "ludi kamen"... Dobro, da... Zavisi u kom periodu, ne sada, želim da obavim neke stvari i da jednom dana odem put inostranstva. Zbog sebe mogu da odem odavde. Nije javna ličnost, nema društvene mreže, neko ko je ispod radara... - istakla je bila za "Premijeru, vikend specijal".

