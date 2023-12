NJIH DVE SU MAKSIMALNO ISKORISTILE UČEŠĆE U RIJALITIJU! Jedna kupila stan i ima 25 zanimanja, druga dobro zarađuje od jutjuba

Voditelj Darko Tanasijević gostovao je u emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića i dao svoje mišljenje o odnosima učesnika rijalitija.

Osvrnuo se na Matorinu patnju zbog raskida sa Anitom:

- Ja se iznerviram kada me neko pita da li to oni glume. Te stvari me mogu da se odglume i stvarno vidiš devojku koja se raspada od tuge. Ona stvarno plače i emotivno to doživljava. Jutros smo imali intervju u Šiša baru. Došla je onako vesela, a čim je krenula da priča ja tačno osetim kako joj se menja boja glasa, onda oči počinju da se cakle, pa da se ispunjavaju suzama. Neće ona tako lako i brzo preboleti sve to što joj se dogodilo.

A na pitanje šta misli ko je najbolje iskoristio popularnost koju donosi rijaliti odgovorio je:

- Mislim da su to Kija Kockar i Luna Đogani. Kije je kupla sta i posle je imala nekih 25 zanimanja, verovatno će imati i dvadeset šesto. Ona je maksimum taj izvukla. Sve što je mogla uspela je. S druge strane Luna Đogani se skućila, devojka kupila stan, živi jedim skladnim mirnim porodičnim životom, ima decu ima muža sve je to cveće i proleće. Našla se na tom jutjubu i od toga zarađuje.

