PREVARA SLOBE RADANOVIĆA PODELILA SRBIJU U 2 TABORA Luna i Kija su se za njega borile pred milionima, a danas se skrasio pored NJE

Pevač Slobodan Radanović i njegova supruga Jelena Radanović uživaju u porodičnoj zajedno sa sinom Damjanom.

Sloba je, inače, bio u braku sa Kristinom Kijom Kockar koju je prevario pred milionima, u rijaliti programu "Zadruga".

Niame, najveća rijaliti prevara dogodila se u prvoj sezoni “Zadruge”, a glavni akteri su bili Luna Đogani i Sloba Radanović. Njihovu ljubav su mnogi podržali, ali ulaskom Slobine supruge, Kije Kockar, koja je odnela i pobedu, narod se podelio na Lunu i Kiju, a ti sukobi među fanovima traju i dan danas.

O okršajima zakonite supruge i ljubavnice se danima pričalo i pisalo, a nakon rijalitija svako je nastavo svojim putem.

Kija se razvela od Slobe, a Luna je trenutno u drugom stanju i čeka svoje drugo dete sa Markom Miljkovićem.

Sloba je nedavno istakao za domaće medije da se kaje zbog prevare.

- Oni se uvek dodaknu toga da ja morališem, a prevario sam ženu. Pa dobro, nije to baš tako kako oni predstavljaju. Uvek gledaju da nekako njihov greh izgleda manje u odnosu na to moje, a ja sam se za svoje grehove pokajao. Iz korena sam se promenio i možda je to jedini moj greh koji sam imao u životu - rekao je Radanović u emisiji "Ekskluzivno".

Pevač Sloba Radanović i njegova trudna izabranica Jelena obavili su građansko venčanje u decembru prošle godine, a 10 meseci pre toga su se venčali u crkvi.

Njih dvoje sa Jeleninim sinovima iz prvog braka i malim Damjanom žive u kući na Bežanijskoj kosi, a na Jelenin atraktivan izgled nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Sloba i Jelena trenutno uživaju u Crnoj Gori sa naslednikom, a komentari na račun njenog brutalnog izgleda svakodnevno se nižu.

