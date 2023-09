OPTUŽILI JE DA JE KRADLJIVICA MUŽEVA, A ONA UŽIVA! Svi bruje o Stanijinom oženjenom vereniku, a evo šta ona radi!

Nova učesnica "Elite" Aneli Ahmić u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević iznela da ju je suprug prevario sa Stanijom Dobrojević, a kasnije i ostavio zbog nje.

- Stanija Dobrojević. Ja sam otišla sa ćerkom na odmor, ja jedva pričam... 26. mi je poslao poruku da dođem po stvari, on živi u Austiji, predstavlja se kao milioner. On nema svoj auto, nema kuću svoju i svi žive pod kirijom. Predstavlja se kao lažni milioner. Ja sam saznala posle 10 dana, ja sam već bila trudna. Ja sam otišla kod majke u Sarajevo i saznala sam da sam trudna. Ja sam otišla na odmor na more, on je posle 10 dana meni rekao da se zaljubio i da odlazi u Ameriku. On je stavio za mene priču slovo "S", a nisam znala ko može da bude. Kad je krenuo za Majami rekao mi je da dođem po svoje stvari, ja sam krenula za Sarajevo i ponela sam jorgan, ćerka je bila kod majke. Tad mi je rekao da to sa njom traje. On je otišao, ja sam došla i spavala sam u toj kući - pričala je Aneli s knedlom u grlu.

foto: Printscreen

Dok su svi brujali o starleti i interesovali se za njena dešavanja sa Anelinim suprugom, Stanija je baš sa njim uživala na odmoru. Zbog fotografije koje već danima kači, sa putovanja i luksuznih bazena, mnogi smatraju da Dobrojevićevu uopšte ne zanima šta se misli o njenom odnosu sa pomenutim muškarcem, ali i da nije marila ako se to sazna.

kurir.rs/republika.rs

