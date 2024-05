PORODILA SE ZORANA SIMEUNOVIĆ! Rodila dete 30 godina starijem kompozitoru, evo kog je pola beba

Pevačica Zorana Simeunović porodila se danas i na svet donela devojčicu, saznaju mediji.

Zorana je već godinama unazad u braku sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunović, a kako je govorila dugo je priželjkivala da ostane u drugom stanju.

foto: Printscreen

-Dugo smo čekali da bude beba na putu. Veoma dugo sam se borila sa svojim zdravstvenim problemima, nisam nikada skrivala ni šećer, ni prolaktinemiju, ali Bogu hvala, tu je - rekla je Zorana pre nekoliko meseci.

Trenutak kada su saznali da će se ostvariti u ulozi roditelja i Zorana i Steva pamtiće zauvek.

-Bilo je planirano, ništa nije bilo neplanski. Steva i ja smo od početka znali kako će to da izgleda i nismo se sad nešto preterano iznenadili saznanjem koliko smo mi jedva čekali da Bože zdravlja sve to prođe kako treba. Kada smo saznali bilo je: „Stevo, vidi, prošlo je“- ispričala je pevačica, a Steva nije mogao da sakrije osmeh nakon divnih vesti.

foto: Pritnscreen/Instagram

-Više sam srećan zbog nje jer je to bila njena ogromna želja. Ne volim što se sada priča o tome. Nije to onaj bapski fazon već znam kakva je Zorana i kakvo je njeno zdravstveno stanje. Tek je to drugi mesec, neka prođe malo vremena, pa lako je posle pričati o tome - dodao je kompozitor tada.

