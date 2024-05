OTKRIVENA TAJNA SAVRŠENE LINIJE JOVANE JOKSIMOVIĆ! Voditeljka unosila svakog dana po 2 kilograma sladoleda, a uspela da smrša 25

Voditeljka Jovana Joksimović i pevač Željko Joksimović godinama uživaju u skladnom braku, a kruna njihove ljubavi su sin Kosta i bliznakinje Ana i Srna.

Jednom prilikom, tokom gostovanja u emisiji "Ako progovorim", izgled Jovane Joksimović našao se na meti komentara, a lepa voditeljka otkrila je kako joj je pošlo za rukom da posle porođaja skine više od 20 kilograma.

foto: Printscreen

- Jesam se ugojila u trudnoći, u prvoj 12 -13 kilograma, a u drugoj 25. U drugoj sam baš bila velika, ali sam otekla, imala sam mnogo vode i ogroman stomak zbog blizanačke trudnoće. Imam sreće da imam tu konstituciju malo dečačke građe i trudim se u poslednjih nekoliko godina da pazim šta jedem, malo se opustim, pa se vratim - priznala je Joksimovićka pa dodala:

- Nekako, kad vidim da sad lako skliznem, odnosno kada vidiš da si skliznuo, a treba da se vratiš, mora da postoji disciplina - istakla je voditeljka.

O ishrani vodi računa, ali jednoj poslastici teško odoli.

foto: Marina Lopičić

- Imam problem sa sladoledom, kada dođe leto to je moja slaba tačka. Svakog dana moram da kupim dva kilograma sladoleda i pojedem to. To mi je baš slaba tačka, ali ne jedem noću - navela je naša voditeljka.

Kurir / Telegraf / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:11 Brena pohvalila noge Jovane Joksimović