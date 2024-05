SATIMA SMO TRAŽILI MLADOŽENJU, A ON... Pevač ispričao šta je sve doživeo na veseljima širom Evrope! Ovo su tajne sa ROMSKIH SVADBI

Emir Habibović jedan je od traženijih pevača sa estrade koji naročito dominira na romskim veseljima. Pevač otkriva šta je sve doživeo na svadbama, krštenjima i drugim veseljima na kojima je pevao po belom svetu.

U trenutku kada smo pozvali Habibovića, on je bio na poslu, radio je veselje u Nemačkoj.

foto: Jovan Ruli

- Evo baš sam sad na jednom veselju u Frankfurtu. Pa to je fešta prava, kada bih samo delić mogao da vam prenesem da vidite. Sve i svašta sam doživeo. Doduše, više ima onih lepih dešavanja, ali ću vam ispričati najzanimljivije. Venčanje, mlada u panici traži mladoženju. Nema ga nigde. Muzika počela, gosti stigli, mlada počela da plače. Verovatno je pomislila da je pobegao. Svi traže mladoženju, a on igra soni u prikolici. Stavio je slušalice na uši i nije čuo da je nastala zbrka. Bilo je situacija da su kumovi zaboravili burme, da je mladi pukla venčanica od 50.000 evra, pa je htela da odloži venčanje dok se to ne reši, pa se na jednom pojavila bivša žena kad je trebao da izgovori sudbonosno "da". Jednom je pozlilo gazdi veselja, bila je borba za život. Svega je bilo - otkriva Emir.

foto: Privatna arhiva

On za sada nema nijedan skandal u karijeri, pa otkriva kako mu je to pošlo za rukom:

- Tako što gradim karijeru na pravi način. Imam ja problema u životu, ali ih rešavam za sebe. Nažalost, u današnje vreme ljudi su prezasićeni svega i smatram da im je dobro došla pesma. Karijeru gradim kroz pesme. Tako su me naučili velikani. Hitovi pobeđuju, ne skandali - smatra Emir.

Pevač je i otac petoro dece:

- Porodica mi je na prvom mestu, trudim se da moja deca budu zajedno. Na tome radim maksimalno i odvajam vremena više nego što treba. Ako nema sloge, poštovanja, ljubavi, pa zašta ja radim i kome stvaram. Ako nema toga, džaba ti pare i sve. NIjedno dete ne odvajam, svako ima svoje mesto u mom srcu i svima dajem pažnju podjednako - priča Habibović.

foto: Kurir televizija

S obzirom na to da radi punom parom, tvrdi da ga žena Tamara iznenadi odmorom.

- Tamara je stub kuće, ali i mog života. Ona tačno vidi kada ne mogu više i kad sam preumoran, pa samo spakuje kofere i odemo da napunimo baterije. Na njoj je veliki teret porodice i obaveza oko dece, pa to vreme odvojimo samo za nas dvoje. To su mi najlepši trenuci. E, sad to što kažete da radim punom parom. Istina je da sam dosta tražen. Verujem ljudima i kroz pesmu im pružam užitak, poštovanje i to mi je maksimalno uzvraćeno.

Direktan je bio i na pitanje šta mu smeta u poslu:

- Iskreno, mnogo toga. Šta je tu je. Ne mogu ja da ispravljam krivu Drinu. Tako je kako je, ali da je dobro-nije. Nažalost, na tanke grane je spala muzika. Pre se znalo, ako znaš da pevaš možeš da priđeš velikim imenim, a danas ... ovo je strašno šta se dešava. Muzika je umetnost, a ne predmet ismevanja. Tako je kako je, ja ću da se borim kvalitetom. Meni je na primer bila životna želja da imam pesmu pod nazivom "Volja Božija"i hvala Bogu se to ostavrilo i na moju radost se sluša mnogo, kao i sad sa novog albuma: "Malena", "Žena za sve" "Crna dama". Ne bih sada odvajao jer znam šta narod traži, tako da sam zadovoljan što se novog albuma tiče.

foto: Privatna arhiva

Habibović se prisetio i prvog zarađenog novca i na šta ga je potrošio:

- Kako da se ne sećam. To je bilo u Italiji. Sve sam dao na odelo. I danas ga nosim. Da vam kažem nešto, što se bakšiša tiče, nije sve to tako kako se priča. Mnogi tu pumpaju. Teško je danas zaraditi dinar - zaključuje pevač.

