"POSTOJI DOGOVOR..." Ispovest bivšeg dečka Tare Simov nakon skandala: Danilo otkrio sve o SUKOBU, a jednu stvar NE SME DA PREKRŠI

Bivša zadrugarka Tara Simov i njen nevenčani suprug Danilo Raičević, sa kojim ima sina prekinuli su vezu, a nedavno se između njih desila žučna rasprava, gde je Simova istakla kako je Danilo bio prema njoj agresivan.

Danilo se nije oglašavao do sada za medije, a sada je prvi put progovorio o trenutnoj situaciji između njega i njegove bivše devojke.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

- Postoji dogovor da se o tome ne priča ništa, sve najlepše mislim o majci svog deteta i takođe joj želim sve najlepše. To je dogovor koji neću kršiti i ne pričam o tome, tu se podvlači crta i tu je kraj - rekao je Danilo i otkrio da kao ni prošli put nikada ništa loše neće izgovoriti javno o Tari.

- Nisam ništa loše izgovorio prethodni put o mojoj bivšoj devojci, a neću ni sad.

O mnogim situacijama koje su iza njih, Danilo je vešto ćutao zbog dogovora koji ima sa advokatom.

- Tu je postavljena neka granica i neki dogovor između nekoliko ljudi i zaista ne smem da kršim to i to je epilog cele priče - zaključuje Danilo.

foto: Kurir

Iz ovog odnosa bivša rijaliti učesnica i on imaju sina Nikolaja, a Danilo ističe da će dete i dalje biti podjednako i kod majke i kod oca.

- Naravno, dete je i kod mene koliko i kod nje, to je normalno. Biološki je normalno da dete bude sa majkom i u svakom aspektu je to bitno posebno kada je malo dete u pitanju. Kada poraste tu je bitna muška figura i muški uticaj, a sada to treba ovako da bude. Prvenstveno bi bio neprijatelj svom detetu kada bih hteo da ga odvojim od majke. To je poenta cele priče - kaže on i ističe da će sinu prirediti slavlje povodom prvog rođendana.

Sprema slavlje za naslednika

foto: Nemanja Nikolić, printscreen, Shutterstock

- Uskoro će sin godinu dana, biće jedno gala slavlje koje želim da napravim zbog njega da on kada vidi jednog dana kaže “hvala mama i tata, divni ste“. Zbog njega mi je samo krivo što je ovo otišlo u tom smeru.

Pored ovoga tokom skandala, na mrežama su se pojavile i brojne prepiske Tare Simov i Danilove porodice, ali on je sa svojim roditeljima u odličnim odnosima.

- To je bezuslovna veza, roditelji neraskidivo vole dete. Moj otac mi mnogo pomaže i niko nikada me neće voleti kao on. Mi imamo tenzičan odnos jer smo drugačiji, totalno drugi “film“ što se tiče pogleda na život. Koliko god se mi raspravljali i svađali uvek na kraju dana kažem da me niko neće voleti koliko me voli taj čovek - rekao je Danilo i otkrio kako njegova majka posmatra celu situaciju.

foto: Printscreen, ATA images

- Ta priča je gotova, sve je super i sve je gotovo. Moja majka je dobro. Sve je glupost i ništa nije trebalo da se izdešava. Krivo mi je što je sve otišlo u tom smeru i zaista nije trebalo, ali desilo se i sve je to za ljude. Na kraju dana bilo i prošlo, svi su super, živi i zdravi i to je jedino bitno i tu je apsolutni kraj.

