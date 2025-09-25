Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nezgodu na auto-putu, u blizini beogradske arene. Nakon detaljnih pregleda i analiza pevač je pušten na kućni oporavak.

Ekipa Kurira došla je u njegov rodni Brestač.

Muk i tišina

Ispred porodične kuće pevača zatekli smo muk i tišinu.

Ulice su prazne, a tek po koji meštanin se pojajavi u blizini i ode.

Kurir ispred kuće Darka Lazića nakon nezgode Izvor: Kurir

Dvorište pevačevog doma je potpuno prazno, a prozori su svi zatvoreni. Vrata niko nije otvarao, te se stiče utisak da nema nikoga unutra.

1/9 Vidi galeriju Porodični dom Darka Lazića Foto: Marko Karović, Kurir

Sa suprugom Katarinom umalo stradao

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nezgodu na autoputu kod Geneksa. Snimak sa mesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu. Nakon što su zbrinuti od strane lekara pušteni su na kućno lečenje.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Oglasilo se tužilaštvo

Saobraćajna nezgoda kod "Beogradske arene"

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozač autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine), i u kojoj su vozač D.L. i putnica iz njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede...

Nalog za uviđaj i prikupljanje dokaza

Tužilac je naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Vanredni tehnički pregled i izjave svedoka

Naloženo je i da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju, u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojima se saobraćajna nezgoda dogodila.

Čekaju se rezultati istrage

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku da li se u radnjama nekog lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Darko Lazić ispred bolnice:

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Darko Lazić ispred bolnice: