Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nezgodu na auto-putu, u blizini beogradske arene. Nakon detaljnih pregleda i analiza pevač je pušten na kućni oporavak.

Ekipa Kurira došla je u njegov rodni Brestač.

Muk i tišina

Ispred porodične kuće pevača zatekli smo muk i tišinu.

Ulice su prazne, a tek po koji meštanin se pojajavi u blizini i ode. 

Kurir ispred kuće Darka Lazića nakon nezgode Izvor: Kurir

Dvorište pevačevog doma je potpuno prazno, a prozori su svi zatvoreni. Vrata niko nije otvarao, te se stiče utisak da nema nikoga unutra.

Porodični dom Darka Lazića Foto: Marko Karović, Kurir

Sa suprugom Katarinom umalo stradao

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nezgodu na autoputu kod Geneksa. Snimak sa mesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu. Nakon što su zbrinuti od strane lekara pušteni su na kućno lečenje.

Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Oglasilo se tužilaštvo

Saobraćajna nezgoda kod "Beogradske arene"
Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozač autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine), i u kojoj su vozač D.L. i putnica iz njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede...

Nalog za uviđaj i prikupljanje dokaza
Tužilac je naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Vanredni tehnički pregled i izjave svedoka
Naloženo je i da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju, u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojima se saobraćajna nezgoda dogodila.

Čekaju se rezultati istrage
Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku da li se u radnjama nekog lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Ne propustiteStarsOGLASILO SE TUŽILAŠTVO NAKON UDESA DARKA LAZIĆA: Hitno naložilo vandredni tehnički pregled i izjave svedoka
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
StarsOGLASILA SE SESTRA KAĆE LAZIĆ: Darko sa ženom bio na njenoj promociji! Tijana van sebe posle jezive nezgode na auto-putu
tijana_matic_24092025_0122 copy.jpg
StarsDARKO LAZIĆ IMAO 1,9 PROMILA U KRVI, VOZIO BEZ VOZAČKE: Kurir saznaje nove detalje jezivog udesa pevača i supruge (FOTO/VIDEO)
screenshot-5 copy.jpg
Stars"BIO SAM U NESVESNOM STANJU, IZGUBIO SAM KONTROLU" Prva izjava Darka Lazića nakon stravične nezgode: Video sam da nema Katarine pored mene...
Untitled-2.png
StarsDARKO LAZIĆ POZITIVAN NA ALKO-TEST: Pevač se pijan zakucao u autobus, evo kakva ga kazna čeka
darko lazić.png
StarsŠTA SE DEŠAVALO PRE NEGO ŠTO SE DARKO LAZIĆ ZAKUCAO U AUTOBUS: Jezivoj nesreći prethodila žučna rasprava, sve krenulo još na promociji (FOTO/VIDEO)
465.jpg
StarsOGLASILA SE MAJKA DARKA LAZIĆA: Branka u suzama nakon jezivog udesa koji je njen sin imao: Ne ponovilo se više
untitled1.jpg

 Darko Lazić ispred bolnice:

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Ne propustiteStars"BIO SAM U NESVESNOM STANJU, IZGUBIO SAM KONTROLU" Prva izjava Darka Lazića nakon stravične nezgode: Video sam da nema Katarine pored mene...
Untitled-2.png
StarsDARKO LAZIĆ POZITIVAN NA ALKO-TEST: Pevač se pijan zakucao u autobus, evo kakva ga kazna čeka
darko lazić.png
StarsŠTA SE DEŠAVALO PRE NEGO ŠTO SE DARKO LAZIĆ ZAKUCAO U AUTOBUS: Jezivoj nesreći prethodila žučna rasprava, sve krenulo još na promociji (FOTO/VIDEO)
465.jpg
StarsOGLASILA SE MAJKA DARKA LAZIĆA: Branka u suzama nakon jezivog udesa koji je njen sin imao: Ne ponovilo se više
untitled1.jpg
StarsDARKO LAZIĆ PUŠTEN SA VMA POSLE JEZIVE NESREĆE: Uzeti mu krv i urin na analizu, mercedes na veštačenju - svi detalji udesa kod Arene
Screenshot 2025-09-25 073111.png
StarsKURIR SAZNAJE! Katarina Lazić nakon nesreće, puštena kući, evo kako se sada oseća!
20231026-09-02-25katarina-lazic--katarinalazic-24--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsSVE SAOBRAĆAJNE NESREĆE DARKA LAZIĆA: 2018. bio klinički mrtav, imao 12 polomljenih rebara, kuk, karlicu... bio na aparatima mesec dana
screenshot-5 copy.jpg

 Darko Lazić ispred bolnice:

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir