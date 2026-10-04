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Učesnici Elite su rešili da sjate oko bazena, kako bi iskoristili slobodno vreme koje imaju nedeljom, kako bi spavali duže.

Dok su se jedni tu zatekli kako bi samo upijali sunčeve zrake, drugi su uživali u kupaćim kostimima i sunčali se.

Atmosfera je bila opuštena, a učesnici su iskoristili priliku da se odmore i uživaju u lepom vremenu.

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Foto: Printscreen

Uz razgovor i druženje kraj bazena, nedeljno popodne proteklo je u znaku relaksacije.

Pojedini su vreme kraj bazena iskoristili i za razmenu zanimljivih priča i komentarisanje dešavanja koja su obeležila protekle dane. Snimak pogledajte ovde.

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 Pogledajte dodatni snimak:

20:49
STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV