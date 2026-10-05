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U toku je podela budžeta Jovane Tomić Matore, koje je bez dlake na jeziku svim cimerima sasula u lice šta misli o njima. Milica Vidaković dobila je mali budžet.

- Milice, ti imaš toliko drugačija shvatanja i razmišljanja, zrelija si i volim ljude koji su drugačiji i svoji. Nisi mi ista kao ove devojke, ne hvataš se sa svima, ne radiš stvari na silu. Ti mnogo bolje koristiš učešće nego što će one ikada - govorila je Matora.

- Veliki budžet za Terzu. Mene ne dotiče kad pričaju, ali zvuči kad se pravdaš. Pokazao si se, kao što sam rekla i Stefanu, ne družim se sa ljudima van rijalitija. Bio si nam podrška, bio si tu i nikad ti ništa teško nije za mene. Ti stvari radiš od srca. Ja volim kad neko misli na mene jer to znači da spadam u krug ljudi koji su dragi - rekla je Matora pa nastavila:

- Ti imaš osećaj za mene. Volela bih da nastaviš učešće ovako, da ne ponižavaš Milicu i da ti prioritet bude Barbara. Mislim da najviše poštuješ Stefana i da si prema njemu najiskreniji, ali ne kažem da prema drugima nisi - govorila je Matora.

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

Nakon što je dobio novac, Terza se zahvalio Matoroj i objasnio da je promenio svoje ponašanje u rijalitiju jer je dosta zreliji u odnosu na ranija učešća.

- Hvala na velikom budžetu, a iskreno i očekivao sam. Prošla sezona ti je bila najbolja, najrealniji si komentator, a ni ove sezone nisi pristrasna. Nastavila si učešće kao prošle sezone - rekao je Teza pa nastavio:

- Ovako se poštuje partner i veza, voleo bih da sam se ja tako ponašao one sezone. Hvala na rečima.

On je naveo i da je premoren.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković i Borislav Terzić Terza Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, screenshot pink tv

- Što se tiče mog učešća, gledam kako ljudi mogu sebe da ukanale, a ja sam dosta zreliji. Ja sam možda i premoren jer idem iz sezone u sezonu, zbližavanje sa Barabrom i svake noći mi je u mislima. Ja mogu da se šalim, ali nijedna devojka me ne zanima trenutno. Više ne osećam potrebu da se blamiram. Najviše bih voleo da uđe Milica jer znam da bi se naš odnos popravio. Ne bih voleo da je ponizim svojim glupostima jer imamo zajedničko dete - rekao je Terza.