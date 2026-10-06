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Sukob između Aneli i Filipa Cara eskalirao je do te mere da se rijaliti učesnik povukao u rehabilitaciju, ali to nije zaustavilo dramu – naprotiv, Aneli je odlučila da ga isprati i istera sve na čistac, što je dovelo do brutalnog okršaja uz najteže uvrede.

Nakon što se uputila za njim kako bi nastavila raspravu i sprečila ga da se izoluje, situacija se otela kontroli.

- K*rvo prokleta, j*bem li ti majku. Jesi mi rekla za Janjuša prošle godine? - grmeo je Car.

- Nije to bilo. Neću se kleti. Šta hoćeš ti od mene? - uzvraćala je Aneli povišenim tonom.

Sukob je ubrzo eskalirao i u fizičkom smislu kada ju je revoltirani Car pljunuo u lice, dok ona uprkos tome nije želela da napusti prostoriju niti da se skloni.

- Zakuni se u dete. Smeješ se. Sad sam te pljunuo i završio za sva vremena - nastavio je besno Car.

Dok je drama uzimala danak, Aneli je komentarisala situaciju sa strane, dok je sukob nastavljao da bukti:

- Slobodno mu zovi Janjuša i Anđelu i neka se ovo okonča. Ja nikome nisam ćutala, samo sam njemu ćutala. Još ga nisam uvredila, a znaš kakva sam ja. On je napravio frku - jadala se ona.

Besni učesnik nije birao reči pred svedocima, nastavljajući da besni i preti:

- Ja bih joj srce iščupao i pojeo kao hamburger. Koja k*rva prokleta. Znaš ona k*rvinska posla kad se dva muškarca raspravljaju oko krve, a ona se smeje. Usr*ću ti se u život, zapamti. Smiriti se ne mogu zbog k*rve proklete - vrištao je Car iz petnih žila.

- Moji gledaju kako ti mene vređaš. Porodico moja, ja sam k*rva kaže Filip Car - dobacivala je Aneli, tražeći pravdu pred kamerama.

U opštem metežu pokušao je da interveniše i Lepi Mića, koji je sve vreme bio prisutan i bezuspešno pokušavao da smiri usijane glave:

- Smirite se sunce vam j*bem - bezuspešno je apelovao on.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Car Foto: Printscreen

Međutim, optužbe su nastavile da pljušte sa obe strane:

- K*rva kada je trebala govoriti nije govorila. Ona tvrdi da nije ništa. Kao i kad je bilo za Đukića. I tad je vikala da nije ništa, a smejala se sa mnom. Ja nogu sjbem zbog šuge - nastavljao je optužbe Car.

- Ti meni vređaš porodicu, šugo jedna. Folirantu ko te j*be, spominješ mi porodicu - uzvratila mu je Aneli.