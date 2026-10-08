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Aneli Ahmić nije mogla da zadrži suze nakon što ju je Filip Car predalirao i s velikim nepoštovanjem govorio o njihovom odnosu, te se čak obratio i njenom bivšem Marku Janjuševiću Janjušu.

Aneli je uronila u jastuk i ronila reku suza, a Jasenka je brže-bolje došla da je teši i da joj govori nežne reči.

- Mala, slatka... - pričala joj je Jasenka i masirala je.

A pojedini ukućani osudili su Jasenku što nije imala empatiju prema drugima, te joj preporučili da Aneli ostavi na miru, a svi čekaju da vide reakciju Miljane Kulić, koja je već prebacivala Jasenki odnos sa Aneli.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV