Filip Car ponovo šokirao Aneli Ahmić brutalnim uvredama, dok su suze tekle. Saznajte sve o haosu u Eliti 10
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FILIP CAR PONOVO ŠUTNUO ANELI, ONA SE GUŠI U SUZAMA! Haos u Eliti 10, potresne scene
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Aneli Ahmić nije mogla da zadrži suze nakon što ju je Filip Car predalirao i s velikim nepoštovanjem govorio o njihovom odnosu, te se čak obratio i njenom bivšem Marku Janjuševiću Janjušu.
Aneli je uronila u jastuk i ronila reku suza, a Jasenka je brže-bolje došla da je teši i da joj govori nežne reči.
- Mala, slatka... - pričala joj je Jasenka i masirala je.
A pojedini ukućani osudili su Jasenku što nije imala empatiju prema drugima, te joj preporučili da Aneli ostavi na miru, a svi čekaju da vide reakciju Miljane Kulić, koja je već prebacivala Jasenki odnos sa Aneli.
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