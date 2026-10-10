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Rijaliti učesnica Anđela Đuričić pre nekoliko dana iznenada je napustila „Elitu“, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i pokrenulo brojne spekulacije o razlozima njenog odlaska. Kako produkcija nije odmah otkrila zbog čega je napustila Belu kuću, na društvenim mrežama nizale su se različite teorije, a pojedini su tvrdili da je njen izlazak bio unapred dogovoren zbog medicinske intervencije.

Foto: Printscreen

Međutim, Anđela se danas vratila među cimere i svojim priznanjem iznenadila mnoge. Naime, po povratku u rijaliti potvrdila je da je bila na operaciji, ali nije želela da otkriva detalje zahvata kojem je bila podvrgnuta.

Anđela se vratila nakon operacije

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić na svadbi Foto: Printscreen Instagram

Na društvenim mrežama pojavio se snimak njenog povratka u Belu kuću, a trenutak kada je ponovo zakoračila pred ostale učesnike odmah je izazvao pažnju.

Cimeri su se zainteresovali za njeno zdravstveno stanje i razloge odsustva, a jedno od prvih pitanja bilo je upravo da li je imala operaciju.

Anđela je na pitanje jednog od učesnika odgovorila potvrdno, ali nije precizirala o kakvoj intervenciji je reč.

Samo da se malo povratim i biću okej - poručila je Anđela.

Nije otkrila o kakvoj intervenciji je reč

Njeno kratko priznanje pokrenulo je novi talas komentara, budući da se prethodnih dana uveliko nagađalo zbog čega je napustila rijaliti.

Iako je potvrdila da je operisana, Anđela nije želela da iznosi dodatne informacije o zahvatu, niti je govorila o tome koliko će joj vremena biti potrebno za potpuni oporavak.

Za sada nije poznato o kakvoj je operaciji reč, a njen povratak u Belu kuću pokazuje da je odlučila da nastavi učešće u rijalitiju.

Ostaje da se vidi da li će Anđela u narednim danima otkriti više detalja o intervenciji i zdravstvenom stanju koje je izazvalo veliku zabrinutost i interesovanje gledalaca.

Gastoz je ispratio u Elitu

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Podsetimo, njoj je oproštajnu žurku napravio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je i zaplakao.

Dobila je poklone, tortu, a Gastoz se i slomio. On ju je sve vreme grlio snažno, čak se i rasplakao.

- Ne znam šta da napišem i kojim rečima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi ulepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao naterani ) Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu ali i njih mnogo volim - napisala je Anđela.