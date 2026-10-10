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Aleksandar Radulović Futa, jedan od najpoznatijih kompozitora i autora brojnih hitova domaće estrade, iza sebe ima karijeru na kojoj bi mu mnogi pozavideli. Međutim, iza velikog profesionalnog uspeha krije se izuzetno teška životna priča, obeležena porodičnim tragedijama i gubicima od kojih se teško oporavlja.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Čuveni kompozitor, koji je zajedno sa pokojnom suprugom Marinom Tucaković decenijama stvarao pesme za najveće muzičke zvezde, u razmaku od nekoliko godina izgubio je gotovo sve najmilije. Nakon smrti supruge i oba sina, Futa je ostao i bez oca, a o bolu koji nosi jednom prilikom je otvoreno govorio.

Marina pronašla mrtvog sina

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Prva velika tragedija koja je potresla porodicu Radulović dogodila se 2008. godine, kada je preminuo njihov stariji sin Miloš. Njegovo beživotno telo u porodičnom domu pronašla je upravo Marina Tucaković, koja je kasnije govorila o stravičnom trenutku koji joj je zauvek promenio život.

Prsti su mu već bili modri, ne znam šta se dogodilo. Ne znam da ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete kako nepomično leži krevetu - pričala je svojevremeno u svojoj velikoj boli Marina.

Gubitak sina ostavio je neizbrisiv trag na poznatom paru, ali su nastavili da se bore i pronalaze snagu u poslu i porodici.

Nažalost, godine koje su usledile donele su im nova iskušenja.

Nakon sina izgubio i suprugu

1/5 Vidi galeriju Marina i Futa Foto: Sonja Spasić, Kurir Televizija, Ana Paunković

Marini Tucaković je 2018. godine dijagnostikovan rak dojke, nakon čega je započela tešku borbu sa bolešću. Uprkos lečenju i naporima da se oporavi, legendarna autorka brojnih hitova preminula je u septembru 2021. godine.

Njena smrt potresla je čitavu estradu, a posebno njenog supruga Futu i sina Milana Radulovića Laću.

Međutim, nešto više od godinu dana kasnije usledio je novi udarac za kompozitora.

U decembru 2022. godine javnost je šokirala vest da je u Izraelu preminuo Milan Radulović Laća, drugi sin Marine i Fute. Tako je poznati kompozitor, nakon supruge, ostao i bez drugog deteta.

Samo pet meseci nakon Laćine smrti, Futa je izgubio i oca, čime se nastavio niz bolnih porodičnih gubitaka.

"Ostao sam sam, nema više ko da mi ode"

1/12 Vidi galeriju Marina Tucaković sa saradnicima i prijateljima Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Damir Dervišagić

Govoreći o tragedijama koje su ga zadesile, Futa je jednom prilikom za Blic izneo potresne detalje i priznao da je ostao bez najbližih članova porodice.

Prvo mi je umrla baka, pa stariji sin, pa majka, pa 14 dana kasnije Marinina majka, pa Marina i Laća, i moj otac pet meseci posle Laće... Ne znam ko ovo konstruiše. Ostao sam sam, nema više ko da mi ode - rekao je Futa za Blic.

Ove reči najbolje oslikavaju težinu gubitaka sa kojima se kompozitor suočio. Čovek koji je sa Marinom Tucaković stvorio neke od najvećih hitova domaće muzike, privatno je prošao kroz tragedije koje su zauvek promenile njegov život.

Iza njega su ostale decenije uspešne karijere, brojne pesme koje i danas žive, ali i uspomene na porodicu koju je, kroz niz bolnih događaja, izgubio.