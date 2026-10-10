BIVŠEG MUŽA JELENE KARLEUŠE POVEZIVALI SA OVOM PEVAČICOM! Sada prekinula ćutanje: "Dolazio je kod mene i ostavljao bakšiš!"
- Jasna Šćepanović demantovala je priče o emotivnoj vezi sa Duškom Tošićem i rekla da su bili samo poznanici.
- Objasnila je da ga je upoznala u Istanbulu, gde je pevala, a Tošić je bio redovan gost i ostavljao bakšiš.
O navodnoj ljubavnoj aferi bivšeg fudbalera Duška Tošića, nekadašnjeg supruga Jelene Karleuše, i pevačice Jasne Šćepanović svojevremeno se naširoko spekulisalo u javnosti. Priče o njihovoj bliskosti počele su da kruže nakon što se saznalo da su se upoznali u Turskoj, gde je Jasna godinama živela i nastupala.
Iako su ih pojedini povezivali u emotivnom smislu, pevačica je sada odlučila da stavi tačku na nagađanja i otkrije šta se zapravo dešavalo između nje i nekadašnjeg reprezentativca Srbije.
Naime, Jasna je sedam godina provela u Turskoj, gde je pevala u kafanama čiji su vlasnici bili ljudi sa naših prostora. Među gostima su se često nalazili i poznati srpski fudbaleri, a jedan od njih bio je upravo Duško Tošić.
U javnosti su se pojavile spekulacije da su se pevačica i fudbaler zbližili na jednom slavlju nakon utakmice, međutim, Jasna sada tvrdi da između njih nikada nije bilo ničega više od poznanstva.
"Nikada nismo bili intimni"
Gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji, pevačica je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila kako su zapravo počele glasine o navodnoj romansi.
- Veza kao reč može da se veže za milion drugih pojmova. Nije istina da sam bila sa njim u emotivnoj vezi. Ljudi vole da nagađaju, ja sam Duška upoznala u Istanbulu, tamo gde sam pevala. On je bio naš stalni gost, ostavljao je bakšiš. Ja sam se nasmejala na intervjuu i rekla sam da se znamo, ljudi su odmah počeli da spekulišu o tome. Nikada nismo bili intimni - rekla je Jasna u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.
Pevačica je tako demantovala navode o ljubavnoj aferi, ističući da je njihovo poznanstvo pogrešno protumačeno. Kako je objasnila, činjenica da je Tošić dolazio na njene nastupe bila je dovoljna da se pokrenu brojne priče o njihovom privatnom odnosu.
"Mogla sam glavu da izgubim"
Podsetimo, Jasna je i ranije govorila o svom životu i radu u Turskoj, a jednom prilikom osvrnula se i na neprijatne situacije sa kojima se susretala tokom boravka u toj zemlji.
Nikada se nisam osetila ugroženo. Imala sam taj stav i s gostima i sa svima, imala sam par sitacija gde sam mogla glavu da izgubim, ali sam ja bila ja i nisam davala na sebe. Svi govore da kada odeš tamo će da ti uzmu organe, ali to nema veze s vezom - kako se postaviš tako je. Nije mi bilo teško da se prilagodim njihovom životu - rekla je ona jednom prilikom za medije.
Iako je tokom sedmogodišnjeg boravka u Turskoj prošla kroz različita iskustva, pevačica je isticala da je uspela da se prilagodi tamošnjem načinu života i izgradi karijeru.
Ipak, njeno poznanstvo sa Duškom Tošićem ostalo je jedna od tema koja je izazivala posebnu pažnju javnosti, a Jasna je sada jasno poručila da među njima nije bilo ljubavne veze.