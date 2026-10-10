Slušaj vest

O navodnoj ljubavnoj aferi bivšeg fudbalera Duška Tošića, nekadašnjeg supruga Jelene Karleuše, i pevačice Jasne Šćepanović svojevremeno se naširoko spekulisalo u javnosti. Priče o njihovoj bliskosti počele su da kruže nakon što se saznalo da su se upoznali u Turskoj, gde je Jasna godinama živela i nastupala.

Duško Tošić.jpg
Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Screenshot

Iako su ih pojedini povezivali u emotivnom smislu, pevačica je sada odlučila da stavi tačku na nagađanja i otkrije šta se zapravo dešavalo između nje i nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

Naime, Jasna je sedam godina provela u Turskoj, gde je pevala u kafanama čiji su vlasnici bili ljudi sa naših prostora. Među gostima su se često nalazili i poznati srpski fudbaleri, a jedan od njih bio je upravo Duško Tošić.

U javnosti su se pojavile spekulacije da su se pevačica i fudbaler zbližili na jednom slavlju nakon utakmice, međutim, Jasna sada tvrdi da između njih nikada nije bilo ničega više od poznanstva.

"Nikada nismo bili intimni"

Duško Tošić slab na dame Foto: Milos Tesic/ATAImages, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji, pevačica je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila kako su zapravo počele glasine o navodnoj romansi.

- Veza kao reč može da se veže za milion drugih pojmova. Nije istina da sam bila sa njim u emotivnoj vezi. Ljudi vole da nagađaju, ja sam Duška upoznala u Istanbulu, tamo gde sam pevala. On je bio naš stalni gost, ostavljao je bakšiš. Ja sam se nasmejala na intervjuu i rekla sam da se znamo, ljudi su odmah počeli da spekulišu o tome. Nikada nismo bili intimni - rekla je Jasna u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Pevačica je tako demantovala navode o ljubavnoj aferi, ističući da je njihovo poznanstvo pogrešno protumačeno. Kako je objasnila, činjenica da je Tošić dolazio na njene nastupe bila je dovoljna da se pokrenu brojne priče o njihovom privatnom odnosu.

"Mogla sam glavu da izgubim"

Jasna Šćepanović Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Jasna je i ranije govorila o svom životu i radu u Turskoj, a jednom prilikom osvrnula se i na neprijatne situacije sa kojima se susretala tokom boravka u toj zemlji.

Nikada se nisam osetila ugroženo. Imala sam taj stav i s gostima i sa svima, imala sam par sitacija gde sam mogla glavu da izgubim, ali sam ja bila ja i nisam davala na sebe. Svi govore da kada odeš tamo će da ti uzmu organe, ali to nema veze s vezom - kako se postaviš tako je. Nije mi bilo teško da se prilagodim njihovom životu - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Iako je tokom sedmogodišnjeg boravka u Turskoj prošla kroz različita iskustva, pevačica je isticala da je uspela da se prilagodi tamošnjem načinu života i izgradi karijeru.

Ipak, njeno poznanstvo sa Duškom Tošićem ostalo je jedna od tema koja je izazivala posebnu pažnju javnosti, a Jasna je sada jasno poručila da među njima nije bilo ljubavne veze.

Ne propustiteStars"TU OČEKUJEM SINA" Duško Tošić posle dve ćerke želi i naslednika: Sačuvao posebno mesto na telu za tetovažu njegovog imena
WhatsApp Image 2026-09-06 at 20.20.55.jpeg
StarsBEND KOJI JE PEVAO KOD JK I TOŠIĆA NA SLAVJU OTKRIO DETALJE KOJE DO SADA NISMO ZNALI: Jelena je prva počela, a Duško je...
Snimak ekrana 2026-10-04 120911.png
StarsATINA TOŠIĆ U CRVENOJ HALJINICI ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE! Preselila se u Milano i već počela da mami uzdahe (FOTO)
WhatsApp Image 2026-09-06 at 20.20.52.jpeg
StarsDUŠKOVA MAJKA SAMO JEDNOM PROGOVORILA O JELENI! Branila sina nakon porodične drame, a onda je sa snajkom uradila ovo
Jelena Karleuša (4).jpeg
StarsDUŠKO SE POJAVIO U MILANU GDE SE JELENA ŠETKA SA 25 GODINA MLAĐIM ŠEVOM! Pokazao luksuzni restoran, jedno ostalo misterija (FOTO)
Jelena Karleuša Duško Tošić