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O navodnoj ljubavnoj aferi bivšeg fudbalera Duška Tošića, nekadašnjeg supruga Jelene Karleuše, i pevačice Jasne Šćepanović svojevremeno se naširoko spekulisalo u javnosti. Priče o njihovoj bliskosti počele su da kruže nakon što se saznalo da su se upoznali u Turskoj, gde je Jasna godinama živela i nastupala.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Screenshot

Iako su ih pojedini povezivali u emotivnom smislu, pevačica je sada odlučila da stavi tačku na nagađanja i otkrije šta se zapravo dešavalo između nje i nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

Naime, Jasna je sedam godina provela u Turskoj, gde je pevala u kafanama čiji su vlasnici bili ljudi sa naših prostora. Među gostima su se često nalazili i poznati srpski fudbaleri, a jedan od njih bio je upravo Duško Tošić.

U javnosti su se pojavile spekulacije da su se pevačica i fudbaler zbližili na jednom slavlju nakon utakmice, međutim, Jasna sada tvrdi da između njih nikada nije bilo ničega više od poznanstva.

"Nikada nismo bili intimni"

1/4 Vidi galeriju Duško Tošić slab na dame Foto: Milos Tesic/ATAImages, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Gostujući u emisiji "Pretres" na Hype televiziji, pevačica je otvoreno govorila o njihovom odnosu i otkrila kako su zapravo počele glasine o navodnoj romansi.

- Veza kao reč može da se veže za milion drugih pojmova. Nije istina da sam bila sa njim u emotivnoj vezi. Ljudi vole da nagađaju, ja sam Duška upoznala u Istanbulu, tamo gde sam pevala. On je bio naš stalni gost, ostavljao je bakšiš. Ja sam se nasmejala na intervjuu i rekla sam da se znamo, ljudi su odmah počeli da spekulišu o tome. Nikada nismo bili intimni - rekla je Jasna u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Pevačica je tako demantovala navode o ljubavnoj aferi, ističući da je njihovo poznanstvo pogrešno protumačeno. Kako je objasnila, činjenica da je Tošić dolazio na njene nastupe bila je dovoljna da se pokrenu brojne priče o njihovom privatnom odnosu.

"Mogla sam glavu da izgubim"

1/4 Vidi galeriju Jasna Šćepanović Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Jasna je i ranije govorila o svom životu i radu u Turskoj, a jednom prilikom osvrnula se i na neprijatne situacije sa kojima se susretala tokom boravka u toj zemlji.

Nikada se nisam osetila ugroženo. Imala sam taj stav i s gostima i sa svima, imala sam par sitacija gde sam mogla glavu da izgubim, ali sam ja bila ja i nisam davala na sebe. Svi govore da kada odeš tamo će da ti uzmu organe, ali to nema veze s vezom - kako se postaviš tako je. Nije mi bilo teško da se prilagodim njihovom životu - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Iako je tokom sedmogodišnjeg boravka u Turskoj prošla kroz različita iskustva, pevačica je isticala da je uspela da se prilagodi tamošnjem načinu života i izgradi karijeru.