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Jelena Đoković, supruga najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, danas uživa u luksuznom životu, a njena skupocena modna izdanja, torbe i nakit često privlače veliku pažnju javnosti. Porodica Đoković poseduje i vredne nekretnine, a njihov život mnogima deluje kao bajka. Međutim, iza današnjeg bogatstva i uspeha kriju se godine odricanja, rada i borbe.

Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako danas može sebi da priušti gotovo sve što poželi, Jelena nikada nije zaboravila odakle potiče, niti koliko su se njeni roditelji žrtvovali kako bi njoj i njenoj sestri obezbedili što bolje uslove za život.

Malo ko zna kroz kakve je izazove njena porodica prolazila tokom njenog odrastanja, a Jelena je svojevremeno otvoreno govorila o teškim životnim okolnostima i velikoj borbi svoje majke, koja je, uprkos brojnim problemima, uspevala da uskladi posao i odgajanje dve ćerke.

"Majka se lavovski borila za nas"

1/10 Vidi galeriju Jelena Đoković Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Profimedia

Jelena je jednom prilikom istakla da je upravo od roditelja naučila najvažnije životne lekcije, a posebno je naglasila koliko joj je majka bila veliki uzor.

- Verujem da žene mnoge osobine steknu gledajući svoje roditelje, ponajviše majke. Moja majka je mene i sestru rano rodila, podizala nas je i sve vreme radila. Ništa joj nije bilo teško, lavovski se borila da nam omogući kvalitetan život i obrazovanje, u vrlo teškim uslovima - rekla je svojevremeno Jelena i istakla da joj je jako drago što je otac u svemu podržavao majku.

- Najlepše od svega je što sam u ocu videla odobravanje i osnaživanje te mamine lavovske crte. Zbog takvih roditelja sestra i ja se trudimo da budemo samostalne, te ne čekamo da nam bilo šta padne u krilo, već se borimo za to. Savetovala bih i ostalim mladim ženama da se svim srcem bore za ono u šta veruju – dodala je.

Nije zaboravila odakle potiče

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Ove Jelenine reči pokazuju koliko su porodične vrednosti i vaspitanje uticali na njen pogled na život. Iako je danas deo jedne od najpoznatijih i najuspešnijih sportskih porodica na svetu, supruga Novaka Đokovića više puta je isticala značaj obrazovanja, samostalnosti i upornosti.

Posebno je ponosna na činjenicu da je odrastala uz roditelje koji su joj sopstvenim primerom pokazali da se za uspeh treba boriti i da se ništa ne podrazumeva.

Jelena danas sa Novakom ima dvoje dece, sina Stefana i ćerku Taru, a vrednosti koje je ponela iz roditeljskog doma predstavljaju važan deo njenog pogleda na porodicu i odrastanje.