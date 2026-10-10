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Suzana Mancic ekskluzivno po put put otvorila je vrata svog novog doma voditelju Sinisi Medic a sve je to emitovala na svom instagramu uživo.

Foto: Privatna arhiva

“Onakav stan sto sam imala nikada vise neću imati ali prosto morala sam se skloniti od velike buke i gužve posto je bio u samom centru grada i eto vise ne živim u krugu dvojke”.

Suzana je otkrila da je tek sa 40 godina počela biti svesna svoje lepote

“Kao mlada uvek sam radila sa prelepim ženama i misicama i nikako nisam odskakala.Tek sa 40 godina počela sam pimecivati da sam lepa.Ja sam uvek javno pričala o estetskim korekcijama i nikada neću zaboraviti kada mi je jedan zdepasti debeljko prišao i rekao mi da sam bila lepsa sa starim nosem a da mi je ovaj novi grozan.Iskreno ja volim moj nos ,uradila sam ga da bude kako ja želim.

1/1 Vidi galeriju Suzana Mančić uživa u letu Foto: Privatna arhiva

Na pitanje da li je istina da Simeon spava u hotelu kada je u Beogradu ,Suzana je kroz osmeh odgovorila

“Za sve je kriv moj macor.Simeon voli da sve bude pod konac i ja sam spremila dorucak sa sve divnim stolnjakom i tanjirima i dok sam se okrenula mačak je skočio na sto i pojeo puter.Kada je Sima video rekao mi je sve je lepo ali od sad spavam u hotelu”.

Suzi je otkrila da jos uvek nosi prezime prvog supruga

1/6 Vidi galeriju Suzana Mančić u prirodi Foto: Printscreen/Instagram

“Ma zbog raznih peripetija pa da ja ne nosim jedno prezime a deca drugo ja i dan danas nosim prezime prvog muza i ako Simeonu nije bas svejedno”.

Prisjetila se i njenih fotografija za Play boy

“Tada sam izgledala kako vise neću nikada.Odlucila sam se na to i ako je to bio potpuni haos.Moj bivši muž je rekao da ako to uradim da je kraj ,odlučila sam da se slikam bio je kraj a onda se otvorila pandorina kutija”