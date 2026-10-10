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Pop diva Jelena Karleuša ponovo je uzburkala javnost izjavama o svojoj dugogodišnjoj suparnici Svetlani Ceci Ražnatović. Gostujući u jednom podkastu, pevačica se prisetila sukoba koji traje decenijama, a ovom prilikom iznela je i detalje o konfliktu koji je, kako tvrdi, imala sa Cecinim pokojnim suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Foto: Kurir

Karleuša je bez zadrške govorila o periodu kada je bila na samom početku karijere, ističući da se još kao veoma mlada suočila sa neprijatnim situacijama. Posebno je naglasila da je danas u potpuno drugačijoj poziciji i da, uprkos svemu što se dogodilo, ne želi da uzvraća istom merom.

Svetlana je bila na jednoj strani, sa pravim kriminalcem nekim koji je svetski poznato ime u tom svetu. Ja sam imala jedan konflikt sa njim, sa Arkanom, kad je on mene počeo da targetira jedva punoletnu, još kao klinku. Što se tiče Svetlane Ražnatović, završilo se onog momenta kada sam ja mogla da joj vratim za svo zlo i sve loše što mi je uradila, ja sam odlučila da neću, iznad toga sam, sad sam u poziciji da mogu mnogo da joj vratim, ali neću - rekla je Jelena.

"Mogu mnogo da joj vratim, ali neću"

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović godinama ne govore Foto: Antonio Ahel ATAIMAGES, Marko Karović, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Ovim rečima Karleuša je ponovo otvorila temu jednog od najpoznatijih sukoba na domaćoj estradi, koji godinama izaziva veliku pažnju javnosti.

Iako su njihove nesuglasice odavno poznate, Jelena je sada posebno istakla da je, prema sopstvenim rečima, odlučila da ne iskoristi mogućnost da uzvrati Ceci za ono što smatra nepravdom iz prošlosti.

Pevačica je svojim izlaganjem stavila do znanja da događaje iz mladosti nije zaboravila, ali i da smatra da danas ima dovoljno snage i uticaja da na njih gleda iz drugačije perspektive.

Podsetimo, odnos Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović godinama je obeležen javnim prozivkama, oštrim izjavama i sudskim sporovima. Njihov sukob jedan je od najdugovečnijih na domaćoj estradi, a svako novo oglašavanje na ovu temu izaziva brojne reakcije.