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Pobednik pete sezone "Zadruge" Dejan Dragojević iskreno je progovorio o aktuelnoj temi koja trese Belu kuću u Šimanovcima. 

Gostujući u emisiji "Premijera - Vikend Specijal Dragojević dao je svoje mišljenje o tome da li Car više voli Aneli nego što je Dalilu?

- Ne znam šta bih rekao na tu temu. Nema šanse, postoje emocije koje nikad neće biti zamenjene i kad god se nađu biće tema. Osmakčić je čak rekao da ga je zvao u pet ujutru i pričao o njoj. Bila je turbulentna sezona, on se borio i tu se najviše žrtvovao i uradio najviše stvari koje nije ni za jednu drugu - govorio je Dejan, a onda dao sud o Carevoj izjavi da je Dalila inteigentnija od Aneli.

Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Kroz sve sezone rijaltitija postoji samo nekoliko učesnika koji su dominirali, a ostali su blage kopije. Mislim da su dosta pratili sezone i uzeli neke uloge. Kako su glumili Cara tako glume i nju jer je istaknuta ličnost. Nisam tu da hvalim, ali ne može da parira niko kao što ne može ni meni, a ni Filipu. Ja ne hvalim, samo govorim kao neko ko se pojavio u rijalitiju. Jovana je mene prihvatila kakav jesam, moj život su obeležile godine iza mene i nije da ona nema problem nego je ne interesuje, lagana je i opuštena - pričao je Dragojević.

Dejan Dragojević Foto: Printscreen

Na pitanje novinara da li je Aneli imala povoda da bude ljubomorna na Anđelu, rekao je sledeće:

- Pre nego što se sve dešavalo ja sam govorio da su to emocije, ko je pratio petu sezonu znaju da je šetao sa Anđelom i da ga je smirivala. Bilo je svega, viđali su se i videli su se pred "Elitu 10". Mislilu su i tad verovatno da će da uđu i da će da se spekuliše šta se desilo. On da bi uradio dobar potez mora prvo da bude sa Aneli, pa sa Anđelom. Na kraju rijalitija će njih dvoje da izađu. Moja pretpostavka je da se niko nije video da bi se uslikao i vozio - nastavio je Dejan.

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Dejan Dragojević

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV