Slušaj vest

Aneli Ahmić tokom sinoćne emisije otvorila je dušu i progovorila o svojoj ljubavi sa Filipom Carem.

Govorila je o odnosma u kući, ali i najvećih strahovima.

"Filipu ne mogu da nađem ni jednu manu"

U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem Aneli je otkrila sve što joj leži na srcu.

- Osećam se zaljubljeno. Naravno da ćemo se opet posvađati. Zašto bi nastao haos za neku sitnicu? Filipu ne mogu naći trenutno ni jednu manu. Strah ga je da ja ne bih nekoga pogledala. Dođe u sobu, vidi Filipa i pita me između redova. Ne zanima me Filip. Čujem da provodi vreme sa Biljanom. Ja ovo što imam sa Carem ne mogu uporediti. Ja njega vidim kao nekog ko će stati iza mene. On ima svoje dobre strane gde se sam umili, iskazuje emocije - iznela je Aneli.

"Sa Carem vidim budućnost"

- Čuo sam da si se raspitivala šta je bilo sa njim i sa Biljanom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne. ja sam Terzi nešto htela reći. Ne mogu to sad reći. Đukić je super dečko, ali me zanima me. Ne vidim nikoga sem Filipa Cara. Nije mi gadan, postupci njegovi su gadni. Ponovo me je blam da radi iste stvari. Možeš utorkom da uskačeš u krevete, a ne možeš da ozvaničiš vezu. Mislim da je gluma u pitanju. Kao, neće on iz veze u vezu. Sa Đukićem nisam videla budućnost, a sa Carem vidim. Đukić kao da nije ni postojao... Mislim da je njemu bolja energija sa Biljanom. Laura mi nije za Đukića, dosadni bi bili - rekla je Aneli.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

"Diraju me jer me je Đukić priznao"

Tokom intervjua ona se osvrnula na Lauru Prgomet i Gloriju Jelovac i na to što je danima komentarišu po ćoškovima:

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Ja ih ne vidim. Car ih je samo izj*bao. One mene diraju, jer sam ja bila priznata kod Đukića. Sad sam Filipova devojka. Očigledno nije sve u lepotu, a kažu da je Laura najlepša žena ovde. Ljude radi energija. Moram ti reći svoja osećanja. Ja sam se jako zaljubila u Filipa Cara. Sve je do njega. Ja ne volim previše autoriteta. Pustim ga malo, jer on to voli. Kad vidim da pređe granicu, ja upalim svoju lavicu - govorila je Aneli.

Novi haos

Aneli i Car nakon njene ispovesti ponovo su napravili haos i posvađali se, do te mere da su raskinuli i da on ne želi da čuje za nju.

"Izdala si me i prodala"

- Stani da ti kažem. Rekla sam Urošu da razrešim ovo za Đukića da me ne stavljaju u izolaciju - rekla je Aneli.

- Izdala si me, prodala si me - vikao je Car.

- Ti si meni ugušio prirodu - rekla je Aneli.

Foto: Printscreen

- Dogovor je bio da nema komentarisanja Janjuša i Đukića. Gotovo. Izdaj, prevara. Tako se slomilo u meni - nastavio je Car.

- Nemoj Filipe to da radiš. Nisam ništa napravila - rekla je Aneli.

- Jesi, puno si napravila. Nisi naučila ko je Filip Car. Oprostio sam ti dva puta, treći put neću - rekao je Car.