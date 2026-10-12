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Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, inače verenik Mine Kostić, podneo je tužbu protiv voditeljke Pinka Jovane Jeremić, prenose domaći mediji.

Kasper je, prema navodima, tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, dok je Mina prolazila kroz najteži period.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

- Sećate se ono što je izjavila za mene bez povoda i bez ikakvog razloga? Ja sam čovek od reči i naravno da sam je tužio. Neću da dozvolim da me iko tako naziva, neću da pređem preko toga, postoji ko to rešava i to je to, odmah sam je tužio. Šta god da kažem, ja to uradim, nebitno je o kome se radi - rekao je Mane za Telegraf.

On se posebno osvrnuo na to što ga je voditeljka nazvala demonom, ističući da su njene reči izgovorene u periodu koji je za njega bio izuzetno težak.

"Neću imati pardona ni prema kome"

- Rekla je da sam demon, iz čista mira, u trenucima koji su bili jako teški, videli ste me kakav sam bio ispred bolnice. Neću imati pardona ni prema kome, niti ću ikada imati, ne interesuje me ni ime ni prezime, interesuje me šta ta osoba izgovori o meni bez povoda, razloga, dokaza. Ja sam slobodan čovek u svakom smislu, ono što kažem to i uradim, ono što mislim to i kažem, to je kod mene toliko jednostavno - istakao je on i dodao:

1/7 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

- Dolazim u Srbiju, ne bi imalo smisla da ja živim ovde, a Mina tamo, onda bi bilo da sam ja prevarant. U prvom intervjuu sam rekao da su mi planovi da živim u Srbiji, ja uvek održim reč - rekao je Mane za pomenuti medij.

Sporna izjava Jovane Jeremić

Ono što Kasper zamera Jovani jeste trenutak kada je voditeljka istakla da je Kasper kriv za Minino tadašnje stanje.

- Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čoveku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić - tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čoveka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan. Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i devojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je - rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je sada Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji, kaže:

1/5 Vidi galeriju JOVANA JEREMIĆ PLAKALA U PROGRAMU UŽIVO! Voditeljka OČAJNA zbog pretnji Veljinog čoveka koje je dobila zbog Maje Marinković! Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Kao još jedan način da sebi prikupi još slave, na Mini koja je u psihijatrijskoj bolnici. Njega baš briga kako je Mina. On je došao da bi se on pokazao kako je navodno mnogo dobar. To su ljudi koji imaju masku i to su ljudi koji su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, ali nažalost ne završi onaj koji to čini, nego žrtva. Ja bih njemu zabranila da uđe u zemlju posle ovoga što je radio Mini. Ja tvrdim da je ona zbog posledica njihovog odnosa završila u toj psihijatriji i ženu treba neko da zaštiti od njega, da mu zabrane pristup.

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