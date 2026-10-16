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Za vreme emisije "Gledanja snimaka" došlo je do ozbiljnog okršaja između Anđele Đuričić i Filipa Cara koji je opleo po njenom bivšem Nenadu Marinkoviću Gastozu, a Anđeli se taj komentar uopšte nije dopao.

Kada se, potom, Car osamio sa Aneli i Lepim Mićom, žestoko je udario na Anđelu Đuričić:

- Ona je rekla da nije znala da ću se ja j*bati po rijalitijima - rekla je Aneli.

- Nisam ga vređao. Ja sam rekao da prema njemu mogu biti kao prema Neši i kao prema peši. Mogu ga poštovati, a mogu biti i kao što je ona prema Aneli - rekao je Car.

- Mislim da je samo ljubomorna i to je to - rekla je Aneli.

- Onda ću ja ponižavati tvog momka. Emotivno si zauzeta. Mene je iznenadilo kad mi je rekla da ćemo mi biti u krevetu. Znam da to može neki problem povući, ali kad sam video da je inicirala, rekao sam "Ok" - rekao je Car.

-Ja sam to znala, ali nisam htela zbog tebe reći zbog tebe - rekla je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Filip Car iznosi prljav veš Anđele i Gastoza Foto: Printscreen Pink

"Kukala je da je non-stop pijan"

- Ona je napolju kukala da je vara, da ide ovde, onda. Kukala je da je non-stop pijan, da ne može izdržati. Nemoj predstavljati da je idealno nešto što nije. Ako si emotivno zauzeta, mene kao druga ne zoveš u krevet. Ne primaš ruže, ne raspravljaš se sa Karićem sa kojim si povezivana - nastavio je Car.

- Ona je mene prodala ni za šta - dodao je Lepi Mića.

Foto: Printscreen Pink

-Ona nas sprda, kapiraš. Pazi šta izgovara, želi da bude žrtvica - rekla je Aneli.

-Je l' ti znaš da ja i ti nismo zajedno, da bi ja i ona dobri bili? Ona bi zaboravila za sviđanje - nastavio je Car.

-Znam - iznela je Aneli.

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