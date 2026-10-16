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Atina Ferari nikada nije bila učesnica "Elite", ali tvrdi da poseduje brojne informacije o pojedinim učesnicima rijalitija. Među njima se našla i Sanja Grujić, o kojoj je Atina iznela tvrdnje koje će mnoge šokirati.

Atina iznela skandalozne detalje o Sanji

U emisiji „Pitao bih za druga“, u kojoj su gosti bili Atina Ferari i Milan Stojičković, razgovaralo se o aktuelnim odnosima u Beloj kući.

Tokom emisije, Atina je otkrila kako je upoznala Sanju Grujić, a njeno izlaganje privuklo je pažnju gledalaca.

-Sanju Grujić znam uživo, sa dočeka 2010. godine. Gospodin koji je držao diskoteku iz Sremske Mitrovice mi je poklonio medu. Ona me je tada gađala čašom. Pitala sam menadžera ko je, on je rekao "Neka dr*ca lokalna, neka Sanja. Pegla se sa njim". Tad je bila maloletna. Posle mi je pisala svašta na Fejsbuku. Ja sam iznajmila stan u Sremskoj Mitrovici, tada sam Sanju viđala u svakakvim izdanjima. Ona je tada bila jedno malo, crno, debelo ružno pače. Otišli smo na uranak na Frušku goru. Neki ljudi su došli traktorom. Tu je bilo 10, 15 muškaraca i 5, 6 žena. Među njima je bila i Sanja. To su klinci, maloletnici, to pijano, ne zna šta radi. tog jutra je Sanja imala s*ks sa tri muškaraca na prikolici. R*daljka je bila na Sanji. Ona je tog gazdu uhodila. Ona je dobila zabranu prilaska. To je javna tajna - rekla je Atina Ferari.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

-Sanja se oduvek divila mojoj pameti i mojoj lepoti. Htela je da bude ja, ali nije uspela. Izoperisala se iz ružnog pačeta u lepog malog labuda. Ako to možemo nazvati lepim. Ja imam video na kome se vidi to što s dešavalo u prikolici - zaključila je Atina.

Sofija razotkrila Sanju

Podsetimo, bivša učesnica "Elite" Sofija Janićijević digla je čitavu Belu kuću na noge, ali i domaću javnost, nakon što je priznala da je u Tetovu, u Mekedoniji, u jednom noćnom klubu sumnjivog imidža prodavala koktele muškarcima i sedela sa njima u separeu.

Još veća prašina digla se kada je Sofija priznala da sa istog posla, iz Švajcarske, poznaje Sanju Grujić, a ona to nipošto nije želela da prizna. Sada je Sofija odlučila da je raskrinka dokazima koje ima u svom telefonu.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Prinstcreen/Red TV

- Dokazi su u telefonu. Ja sam se dopisivala sa koleginicom sa kojom sam radila kao konobarica u toj kafani. Imam snimak gde se popela na gosta i igrala, imam sliku gde joj u krilu leži dečko iz Albanije. Sve što su hteli da mi nakače je ona. Ja sam dete sa Kosova, a najgori epitet koji su mogli da mi dodele je da sam ljubavnica čoveku iz Albanije. Čula sam da me je tužila i jedva čekam da vidim koliko para ću joj uzeti - rekla je Sofija i priložila Sanjine fotografije i snimak iz kluba.