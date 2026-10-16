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Atina Ferari je oštro govorila o aktuelnoj rijaliti učesnici Aneli Ahmić kada je u emisiji "Pitao Bih Za Druga" analizirala odnose u Eliti 10. Za Ahmićevu, međutim, nije imala lepe reči.

Gostujući u emsiji sa Milanom Stojičkovićem, Atina Ferari je prva iznela svoj sud o takmičarki:

1/4 Vidi galeriju Atina Ferari Foto: Printscreen RED tv

- Aneli je željna ljubavi. Ne znam šta joj je trebala ova sezona. Mislim da je željna muške pažnje - rekao je Milan.

"Nikad nije bila iskreno voljena"

-Mislim da je totalno labilna ličnost i da nije sigurna u sebe kao jedinka. Kači se za muškarca, to nije muško, to su leđa na koja može da se nasloni. Mislim da nikada nije bila iskreno voljena. Zbog toga ima kompleks niže vrednosti - iznela je Atina Ferari.

- Svi smo komentarisali koliko je lepa. Ukusi su različiti. Ja sam je upoznao, meni je lepa - dodao je Milan

- Ja ne znam šta je na njoj lepo. Lepo je ono što je od Boga dato, priroda, pejzaži. Lepa je ona žena koja je prirodno lepa. To je sve veštački. Mislim da je u rijalitiju sve namenski. Oni ulaze jako dobro pripremljeni - iznela je Atina.

Prisetite se kako je Aneli nekada izgledala:

1/12 Vidi galeriju ISPLIVALE U JAVNOST STARE FOTKE ANELI AHMIĆ! Evo kako je učernica "Elite" izgledala pre svih korekcija, celo lice IZMENILA! Foto: Printscreen Facebook

- Ni jedna žena tamo nije tražila normalnog muškarca. Sve traže psihopatu. Aneli mi je draga, ali mislim da je mnogo pogrešila. Mislim da ne treba da bude sa Filipom - završio je Milan.

Rani radovi Aneli Ahmić

Podsetimo, ulazak u "Elitu" za Aneli nije prvo televizijsko pojavljivanje. ona se još ranije našla pred kamerama sa sestrom Sitom Ahmić, koja takođe ima rijalit iskustvo, jer je svojevremeno bila učesnica "Parova".

Njih dve su pre 10 godina učestvovale u emisiji "Zvezda na 24h" kada je svima bilo jasno da je njena neizmerna želja da postane poznata.

- Ja sam Aneli, slobodna, ne radim ništa, pomažem sestri - predstavila se Aneli gledaocima.

1/8 Vidi galeriju Aneli i Sita Ahmić Foto: Printscreen

- Aneli je rešila da nađe momka preko ove emisije. Momci, navalite - rekao je voditelj.

- Mi nismo nepoznati ljudi. Ovde možda jesmo, ali tamo kod nas nismo. Propraćene smo na mrežama, dosta nas mešaju - rekla je Aneli tada.

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