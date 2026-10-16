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Asmin Durdžić i Maja Marinković ne prestaju da privlače pažnju javnosti, a nakon što su najavili da planiraju da se odsele iz Srbije i novi život započnu u Lincu, u Austriji, sada su ponovo dospeli u centar pažnje zbog objave na društvenim mrežama.

Naime, Asmin je otkrio da ima problem sa poštarima, zbog čega je, sudeći po njegovoj objavi, prilično iznerviran. On je poručio da se situacija promenila nakon što se javno požalio, ali ne baš onako kako je očekivao.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Maja Marinković ne prestaju da privlače pažnju javnosti, a nakon što su najavili da planiraju da se odsele iz Srbije i novi život započnu u Lincu, u Austriji, sada su ponovo dospeli u centar pažnje zbog objave na društvenim mrežama. Foto: Prinstcreen

- Nakon mog javnog apela poštari nam više ne zvone, sada me zaustavljaju na cesti da mi daju pakete - napisao je Asmin.

Asminu majka okrenula leđa zbog Maje

Podsetimo, Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, nedavno je otkrio detalje iz porodičnog doma. On se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk i otkrio da je Asminu majka Melvida okrenula leđa zbog njegove veze sa starletom.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Foto: Printscreen

- Mevlida je spakovala paket, suzama ga zatvorila i rekla: "Mustafa, ja mu ovo neću slati. Ne mogu. Nije vredan...". I tu staneš, udahneš i shvatiš da majčina rečenica ponekad nosi veću težinu nego hiljadu tuđih mišljenja.