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Na imanju u Šimanovcima izbio je veliki sukob između Filipa Cara i Anđele Đuričić, što je nju dovelo do suza. Na videlo je isplivao sav prljav veš, a u sve se umešala i Aneli Ahmić.

Glavna pitanja i rasprave odnosile su se na intimne odnose i bivše partnere, što je dovelo do teških uvreda i velike drame.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

- Nismo očekivali da ćeš plakati guta***e jedna - rekla je Aneli.

- Ja nisam njegovu dabricu nisam uvredila. Tebi veća uvreda ne treba nego da si dabar - rekla je Anđela, koja je bila u suzama.

- Ti si gu***a - vikala je Aneli.

- Od toga je prošlo četiri godine. Ja sam samo sa jednim muškarcem imala odnos za tri sezone koliko sam bila ovde. A tvojih partnera ne mogu da se sećam - rekla je Anđela.

- Je l' poštovanje ono što ti Gastoz uradio napolju - rekao je Car.

- Moj bivši partner nije ovde nismo zajedno. Tebi Aneli ne priliče takvi klipovi da ti izlaze svako jutro. Ja sam spavala pored njih u odabranima, čula sam, nisam mogla da spavam od vaših odnosa. Tebe Aneli to čeka kad izađeš, ja ti pričam najiskrenije, jer sam sve to prošla. Bila sam tad u odabranima - rekla je Anđela.

- Ovako se nije upalila 40 dana kao danas - naveo je Car.

- Vređaš nekog ko je meni bitan, neću to dozvoliti - rekla je Anđela.

- Ružno je zarad petogodišnjeg drugarstva, bar nemoj da mi komentarišeš intimne odnose - rekao je Car.

- Ona je prva komentarisala moje intimne odnose - rekla je Anđela.

- Ja prvi put imam devojku sa kojom nemam odnose tokom dana, nikad suptilnije odnose nisam imao, sa svakom devojkom ranije sam imao od jutra do mraka, ali ova devojka, kakva god da je, to ne dozvoljava. Kako Mršu ne komentarišeš, a Dabrove komentarišeš, kako Mrša izgleda - rekao je Car.

- Je l' ti pratiš naše fan stranice kad znaš naše nadimke? Ova žena ne zna ni kako izgleda dabar. Dabrice ja to sebi više nikad nisam dozvolila, jer se toga stidim - rekla je Anđela.

Gastoz joj priredio iznenađenje u Eliti

Podsetimo, Gastoz je nedavno svojoj nekadašnjoj partnerki Anđeli Đuričić uputio zanimljivu čestitku za rođendan. Iako su pojedini ljubitelji rijaliti formata očekivali da će pobednik "Elite 8" tada ostati nem na Anđelin poseban dan, on se odlučio da je iznenadi i uputi joj čestitku.

1/7 Vidi galeriju Anđela i Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Petar Aleksić

U svom prepoznatljivom stilu, na originalan način, Gastoz je na kraju čestitao rođendan tako što je u čestitku zalepio sliku svog telefona i ekran sa porukom koju joj je napisao.

- Mršo moj, srećan ti rođendan! Želim ti sve najlepše! Ovaj je nažalost ovde, a sledeći će biti sa pravom ekipom i ljudima koji te vole. Divna si! Prelepa si! Pamet u glavu - poručio joj je Gastoz, a potom se osvrnuo na njeno ponašanje u rijalitiju, ali joj ponešto i zamerio:

- Nešto te ne vidim da treniraš, ali zato pušionicu ne zaobilaziš! Ne budali, molim te! Budi jaka, budi svoja, glavu gore.

Uz to, Gastozov poklon za Anđelu bio je i plišani medved.

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