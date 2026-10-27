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Bivša rijaliti učesnica Sandra Todić svojim žestokim komentarima privlačila je pažnju javnosti, ali i njenim ljubavnim romansama zbog kojih je često dobijala i komentare osude u “Eliti 9“.

Sandra je rogovorila o aktuelnim temama iz Bele kuće, ali i otkrila da li ulazi u “Elitu 10“. Njena afera sa Filipom Đukićem bila je tema u prošloj sezoni, ali i tokom leta, a Todićeva je otkrila da joj on u opšte nije ista osoba ovim ulaskom u rijaliti.

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić i Filip Đukić Foto: Screenshot, Marko Karović

- Povukla se jesam što se tiče snimanja, novina i izjava, ali društvene mreže su gorele, kao i grad Beograd i svi splavovi, kafane i klubovi, ali i stan Filipa Đukića – kroz osmeh kaže ona, a onda se osvrnula i na učešće Filipa Đukića u “Eliti 10“.

- Kad je izašao otišla sam tamo da sačekam Pečenicu, Mikija Dudića i njega i posle smo otišli kod Filipa da “afterišemo“ pili smo, zezali se i slušali muziku. Došli su kasnije i Sara Raičević i Terza i spojila se ta noćna ekipa, ali ništa nije bilo. Sada ga gledam kao prijatelja i sve sam ostavila u “Eliti 9“ i začudila sam se kada sam videla da ulazi, jer nije više zatvoren prostor za njega i u depresiji je.

U raspravama između Aneli Ahmić i Anđele Đuričić zauzela je stranu drugarice i cimerke iz prošle sezone.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Drago mi je što je Aneli ušla za najveći honorar i kaže da je zacrtala neki biznis i da od ove sezone može da se obezbedi za ceo život. Čuli smo se tokom leta, ali nikad me nije pitala šta se dešavalo u stanu kod Filipa. Nisam videla rivalstvo Anđele i Aneli, ali Aneli nikad nije želela da bude žrtva, već onda Anđela pokušava da ispadne. Aneli jako gotivim i jedna je od najiskrenijih tamo – otkriva Sandra.

Todićeva je bila žestoka kada je u pitanju aktuelni rijaliti učesnik Filip Car koji je u potpunosti razočarao.

- Filip Car je građen kao batak i ne pratim ga nešto specijalno. Istripovan je i umišljen i ono što je radio Đukić prošle godine to sad radi on. Rekao je da neće ništa imati zbog deteta, ali on je čovek bez stava i karaktera. Sa njim ne bih bila sigurno, nije batak moj fazon – žestoka je bila ona, a onda otkrila da vidi novu ljubav u “Eliti 10“.

- Možda se ispostavi da na kraju Car i Anđela završe zajedno, ali po snimcima mi sve deluje da je bilo prijateljski. Više smatram da će Anđela da završi sa Karićem i ne znam šta je bilo sa njima, ali za Karića je najbolje da izgura sam do kraja. Kad bih ušla možda bi mi se on i svideo i onako kao on treba svaki muškarac da se ponaša.

U Elitu 10 nakon praznika

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Iako su je mnogi očekivali već na samom početku najglamuroznije sezone, ona je sada otkrila da li će zakoračiti na popularno imanje u Šimanovcima.

- Očekujem Gastozov ulazak i sigurna sam da će da se pomire, to je samo priča, ali ako Anđela ne završi sa Stefanom. Ne znam ko će još ući u ovu sezonu, ali svi tamo su pali energetski. Ne znam šta se dešava novim učesnicima, ali treba biti uporan kao Mahir. Posle praznika možda uđem u “Elitu 10“, jer ove godine želim sa porodicom da se počastim i odem preko, a onda da uđem, jedva čekam da svi ispratite i nadam se da će biti tako kao što sam rekla – kaže Sandra.

Kurir.rs/Blic