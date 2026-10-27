KARIĆ I ANĐELA SU IM TRN U OKU! Dača i Poršelina brutalno udarili na vezu Aneli i Cara (VIDEO)
- Slađana Poršelina Lazić i Dača Virijević komentarisali su odnos Filipa Cara, Aneli Ahmić i Anđele Đuričić, uz tvrdnju da su Karić i Anđela najveći problem u Carovoj vezi sa Aneli.
- Poršelina smatra da je Car zaljubljen u Anđelu i da mu je Aneli samo druga opcija, dok Dača tvrdi da Aneli utiče na njega i podstiče ga da stalno gleda Anđelu.
Slađana Poršelina Lazić razgovarala je sa Dačom Virijevićem o Aneli Ahmić, Anđeli Đuričić i Filipu Caru.
- Caru i Aneli su najveći problem Karić i Anđela, to je istina. Najveći problem u njegovoj vezi sa Aneli su njih dvoje. Sve što prića sada Car ide u Anđelinu korist, a pokušava da izvrne neke stvari - rekao je Dača.
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- Šta radi Car, koliko je ostrašćen, koliko je zaljubljen u Anđelu. Aneli mu je samo druga opcija - kazala je Poršelina.
- Car je poludeo. Sve ovo sada Caru radi Aneli, jer mu ona turira mozak i govori mu da gleda stalno Anđelu - kazao je Dača.
- Zanima me što je Aneli ljubomorna jer Karić stavlja Anđelu da pijedestal. Anđela igra igru, a Karić prihvata - dodala je Poršelina.
- Pa naravno, Karić vređa Gastoza, Anđela se smeška, radi sve to da bi se Gastoz popalio i komentarisao to. Verujem da je sve ovo Gastozovo maslo. Ako car dođe i spuje Gastozove, a ona se smeje, kako to? Ispada kao da ona hoće da se je*e, a da joj ne uđe - rekao je Dača.
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