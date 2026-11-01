Slušaj vest

Bivša učesnica "Elite 7" Milica Veličković nedavno je postala voditeljka kada je dobila svoj angažman na "Pinku", a sada je sabrala utiske o svom novom poslu, ali je, takođe, otkrila da li je dobila podršku kolega. Osim toga, govorila je i o aktuelnostima u "Eliti 10", ali i o svom bivšem Borislavu Terziću Terzi i njegovoj novoj partnerki.

Prvo je počela o svom poslovnom poduhvatu:

- Dobila sam podršku od nekih kolega, neki su ostali sujetni. Ja sam spavala ispod kamere i ovo je sasvim drugačija vrsta odgovornosti, prozivaju te da li si školovan ili ne. Ja školovana i obrazovana jesam, samo ne u tom smeru. Desilo se spontano nakon emisije sa Borom "Razvodi". Ja sam tu da sprovedem najbolje što mogu, zadovoljna sam ekipom i radnim vremenom. Bora mi je dosta pomogao, 101% i opušta me i kaže da nemam tremu. Ove nedelje smo ponovo u paru, posle ćemo verovatno i da se mešamo, pa ćemo da vidimo kako ide. Bori stoji da nešto lupi, ali meni ne. Ja sam presrećna što sam dobila priliku, žao mi je svih koji su ljubomorni, ali nije sve za svakoga - govorila je Milica u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković dobila je angažman na Pinku, a danas je počela da vodi emisiju. Foto: Pink

Milica se osvrnula i na rijaliti igrače, konkretno na Filipa Cara i Aneli Ahmić, ali i Anđelu Đuričić:

"Tamo je živa erotika"

- Ja kad sam bila prošli put ovde ona je bila sa Đukićem. Ja sam rekla da će da dolazi do svega i svačega, lepo se časte uvredama. Ja znam kako tamo ide, ali čudno je da ljudi od toliko godina, koji su bili tamo toliko puta da ih ne zanima kako ih kod kuće gledaju. Deluje mi da Car više greši samim tim jer je sa njom, a on mi je delovao pametnija. Meni to deluje fejk, a strast kao strast tamo proradi. Tamo je živa erotika i sve hormone za koje nisi znao da poseduješ ti ih dobiješ. Videla sam da su tražili pilulu za dan posle, ovo što dopuštaju je užas i oni su neprirodan spor. Asmin je sa Majom, Maja je bila sa Carem, a Aneli je bila sa Asminom. Malo mi je to degutantno - rekla je Milica.

Milica je nakon toga prokomentarisala Anđelu Đuričić i njen odnos sa Filipom Carem i Stefanom Karićem.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" Foto: Printscreen Pink

- Meni je ona super bila prošle i ove sezone i taj njen stav da je ona bitna, a da oni nisu. Ona je stvarno naučila iz svojih grešaka. Deluje mi kao da ona čeka Gastoza, a da nikad ne bi bila sa Carem, a i da je videla da se on nije promenio. Više mi ide uz Karića. Oni možda imaju simpatije, ali ih kriju. Mislim da Anđela uopšte neće ući u vezu ove godine - govorila je Milica.

"Terza je bio veren, pa se zaljubio za tri dana - idealan par, isti su"

Za sam kraj ona je dala svoj sud i o Borislavu Terziću Terzi i Goliriji Jelovac.

1/8 Vidi galeriju Glorija i Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Lepa i zgodna devojka, nemam ništa loše da kažem. Nisam videla da je mene vređala, niti da mi je dete spominjala i ja protiv njegovih partnerki nemam ništa. On nije brinuo za moje mišljenje ni dok sam bila trudna. Terza je bio veren i posle tri dana se zaljubio, pa idealan par, isti su - dodala je Milica.

Detaljnije u prilogu ispod:

BONUS video: